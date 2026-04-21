Alejandro Cuervo protagoniza próxima telenovela cubana

(Escrito por: Valia Valdés)

Su carrera se ha consolidado a través de varias telenovelas, entre las que se encuentra Más allá del límite, por la que recibió los premios Adolfo Llauradó y Caricato. Además, muestra su faceta de anfitrión ante las cámaras en el espacio sabatino Entre tú y yo, dirigido por Sonia Castro.

Con una trayectoria que ha equilibrado el dramatizado televisivo y la conducción de espectáculos, Alejandro Cuervo se distingue por el carisma, la conexión que establece con el público y su proyección social humanitaria.

En estos momentos, el pinareño participa en las grabaciones finales de la telenovela Entre aguas, escrita por Yoel Monzón y José Ignacio León, con dirección general de Felo Ruíz y la codirección de Vicky Suárez.

En el seriado televisivo interpreta a Yadrián:

“El conflicto del personaje forma parte de la columna vertebral de la historia. Tomé parte en el proceso de inspiración y escritura junto a Yoel Monzón, quien es mi amigo, lo que me permitió aportar rasgos personales a la caracterización”.

“Agradezco a Felo la oportunidad de participar en el proyecto. Yadrián es un hombre enamorado de la vida y su profesión, con ganas de salir adelante; es buen hijo y hermano, de nobles sentimientos, aunque imperfecto en otros aspectos”.

La relación de Yadrián con Lía, asumida por Flora Borrego, se basa en un gran amor que se ve afectado por el tránsito de distintas vicisitudes, secretos y las presiones familiares de la joven, lo que sitúa a Yadrián en una encrucijada emocional entre el amor y la duda.

Al concluir Entre aguas, Alejandro retomará la segunda temporada de la serie Happycondriacos, bajo la dirección de Elena Palacios. El humorístico saldrá al aire durante el verano y podrá ser disfrutado en internet.

Según Cuervo, el conflicto del personaje forma parte de la columna vertebral de la historia.

El vínculo del actor con el cine comenzó en 2008 con el filme Omerta, al que siguieron los cortometrajes Anfitrión, Patas al aire, Círculos rotos y Maniobras, con el cual obtuvo el Premio Adria Santana en el Festival de Cine Pobre. Además, integró el elenco del largometraje Emboscada, con la dirección de Alejandro Gil.

A través del Portal de la TVC, Cuervo da a conocer su debut como productor cinematográfico este año, por medio de una película en la que también actuará y de la que ofreceremos detalles en breve.

Para optimizar el tiempo repartido entre tantos compromisos artísticos, empresariales y personales, el presentador graba ocho programas de Entre tú y yo en solo dos días. Sobre su desempeño en el espacio dedicado a las personalidades de los medios y las producciones televisivas, comenta:

“La experiencia previa como presentador en centros nocturnos, como el cabaret Tropicana, y en otros espectáculos y eventos me ha proporcionado herramientas para desempeñar la conducción. Sostener buenas relaciones con mis colegas y ser extrovertido me ayuda a lograr una conversación afable, coherente y la cercanía con los entrevistados”.

En los diálogos que realiza en Entre tú y yo, Alejandro Cuervo busca descubrir puntos inusuales de los invitados al programa. El comunicador asegura que ese intercambio es una fuente de aprendizaje personal y profesional. Poder conocer sus historias personales lo ayuda a evitar errores y a enriquecer su preparación actoral.