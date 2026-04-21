Comienza la fiesta por los 207 años de la colonia Fernandina de Jagua

Los festejos por los 207 años de la colonia Fernandina de Jagua comienzan hoy, en esta ciudad, con un desfile desde la principal arteria: el Paseo del Prado de Cienfuegos, el más largo de Cuba.

La conmemoración, que se extenderá hasta el próximo domingo 26, está dedicada al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, y rendirá homenaje a personalidades e instituciones relevantes del territorio, como al investigador e historiador Orlando García Martínez, y al Conjunto de Sones Los Naranjos, agrupación que recién cumplió su siglo de existencia.

También serán reconocidos las editoriales Mecenas y Reina del Mar, el grupo Ismaelillo por sus 45 años de creado, y el Jardín Botánico de Cienfuegos en su 125 aniversario.

Un momento muy esperado es la evocación del instante en que se oficializó la fundación de la colonia Fernandina de Jagua, que recuerda a los colonos, al recibir los primeros solares, con vestuarios de la época en la segunda década del siglo XIX.

Con gala por la cultura cienfueguera en el teatro Tomás Terry, actividades en comunidades, barrios y consejos populares, así como bailables en plazas de la urbe, las familias disfrutarán de la celebración en la ciudad que alcanza mayoría de edad, y mantiene su centro urbano con la condición de Patrimonio Cultural de la Humanidad otorgada por la Unesco en 2005.