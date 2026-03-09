Alexander Abreu gana premio en Perú con su salsa cubana

El trompetista y director musical Alexander Abreu, una de las figuras más influyentes de la salsa contemporánea cubana, fue reconocido recientemente en Perú con un galardón en los Premios Panamericana Platinum, un evento que distingue a artistas que marcaron tendencia en la música latinoamericana durante el último año.

Reconocimiento internacional desde Perú

El premio fue otorgado durante la octava edición de los Premios Panamericana Platinum, organizados por Radio Panamericana de Perú, que cada año reúne a artistas nacionales e internacionales destacados en diversos géneros musicales. En esta ocasión, el músico cubano fue reconocido por su trayectoria y por el impacto de su propuesta dentro de la salsa actual.

El Instituto Cubano de la Música (ICM) celebró el reconocimiento en sus redes sociales, destacando la influencia de Abreu en la difusión de la música cubana a nivel internacional.

“Con su trompeta y su corazón, Alexander ha llevado la música cubana a lo más alto, y este premio es un reflejo de su talento y de la pegada de su Habana”, señaló la institución.

La ceremonia incluyó una amplia variedad de categorías, entre ellas Mejor Artista Nacional, Mejor Canción Original, Mejor Salsa Fusión, Mejor Orquesta Cubana, Mejor Artista Revelación y Videoclip del Año.

Los ganadores fueron elegidos mediante votación del público, lo que refleja el impacto de los artistas entre las audiencias de la región.

La fuerza de la salsa cubana contemporánea

Alexander Abreu es ampliamente conocido como fundador y líder de Havana D’Primera, una de las agrupaciones más influyentes de la salsa cubana en las últimas dos décadas.

Su estilo combina la tradición del son y la salsa con elementos contemporáneos, una fórmula que le ha permitido conectar con públicos tanto en Cuba como en otros países de América Latina.

Con una carrera que incluye colaboraciones con destacados músicos del panorama latino, Abreu se ha consolidado también como uno de los trompetistas más respetados de la escena caribeña. Su capacidad para fusionar virtuosismo instrumental con composiciones populares ha contribuido a renovar la vitalidad de la música bailable cubana.

Canciones como Me dicen Cuba, Al final de la vida o Pasaporte se han convertido en referentes dentro del repertorio salsero contemporáneo, reforzando el lugar de la isla dentro del circuito musical internacional.

Premios que reflejan la diversidad musical

Los Premios Panamericana Platinum han ido ampliando su alcance en los últimos años, incorporando artistas de distintos países de la región. Según los organizadores, esta octava edición muestra un crecimiento significativo en las colaboraciones estratégicas y en la proyección internacional de músicos latinoamericanos.

La diversidad de categorías —que incluyen desde salsa cubana hasta cumbia peruana— forma parte del objetivo de Radio Panamericana de promover la difusión del talento regional y fortalecer los vínculos entre escenas musicales de distintos países.

Al felicitar al músico cubano, el Instituto Cubano de la Música concluyó su mensaje con una frase que resume el espíritu de celebración de la música caribeña: “¡Que suene la campana y que se arme la rumba! ¡Enhorabuena, maestro! Que siga sonando Cuba en el mundo”.