El Ministerio de Turismo resaltó en sus redes sociales, a través de la revista Sol de Cuba, que la mayor de las Antillas constituye un destino seguro y enriquecedor, según testimonios compartidos por viajeros en plataformas digitales.

Frances Arregoces, integrante del grupo de Facebook «Cuba Travel Tips», preguntó sobre las condiciones actuales en la Isla ante el viaje de su hija para el 20 de marzo. La respuesta generalizada fue que Cuba es un país seguro y acogedor, donde las experiencias positivas superan los desafíos logísticos.

«Cuba es más segura que Estados Unidos o Canadá», afirmó Sawa Albarwary, mientras el fotógrafo Rob O’Neal subrayó que la nación «sigue siendo un lugar súper seguro para visitar», aunque recomendó aplicar sentido común.

Dale Gould, viajero solitario, comentó que «el pueblo cubano hará que se sientan especiales. Fui solo el año pasado y me encantó». En igual sentido, Urszula Abolik, organizadora de viajes, expresó: «En Cuba siempre me siento más segura que en otro lugar del mundo».

Juan Carlos Santana Cid, propietario de un hostal en La Habana, aseguró que «los problemas económicos no afectan a los turistas. Cuba es un país pacífico, cultural y seguro».

Otros testimonios destacaron experiencias inspiradoras. Rob Rio señaló: «El pueblo cubano necesita nuestro apoyo ahora más que nunca. Como fotógrafo, te garantizo que tendrás una experiencia inolvidable». Sherlyn Borkgren añadió que «hay fotos en cada esquina. A ella le encantará el arte».

Justin Hamilton compartió vivencias en Camagüey, donde disfrutó de «una cena increíble», y criticó que «son los medios los que dañan la mente sobre la gente en Cuba».

Los viajeros recomendaron prepararse para apagones y escasez de combustible, consecuencia de la política de Estados Unidos que bloquea envíos de carburante. Entre las sugerencias figuran portar linternas, cargadores portátiles, billetes pequeños, medicamentos y repelente de mosquitos.

John Marshall, cuya familia ha visitado Cuba en 15 ocasiones, resumió: «En cuanto a seguridad, Estados Unidos podría aprender algunas lecciones de Cuba. No escuches a Fox News, Cuba es el lugar más seguro en el que hayas estado en tu vida».