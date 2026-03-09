Perlavisión

La TV de Cienfuegos

Internacional

Canciller cubano sostiene conversaciones con su homólogo de Irán

PorPrensa Latina

Mar 9, 2026 #Cuba, #Irán
El jefe de la diplomacia iraní, Abbas Araqchi. (Foto: Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán)
El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, sostuvo este lunes conversaciones con su homólogo iraní, Seyed Abbas Araghchi, para intercambiar opiniones sobre los últimos hechos acontecidos por la agresión militar de Estados Unidos e Israel.

Asimismo, reafirmó la urgencia de redoblar los esfuerzos internacionales para detener la agresión, instando al Consejo de Seguridad y a la Asamblea de la ONU a cumplir sus responsabilidades de restablecer y mantener la paz y seguridad del mundo.

 

Por Prensa Latina

Agencia de Noticias Prensa Latina. Noticias de Latinoamérica y del mundo desarrolladas minuto a minuto desde las corresponsalias y redacciones de Prensa Latina.

Entrada relacionada

Internacional

El petróleo alcanza su precio más alto desde 2024

Mar 6, 2026 Actualidad RT
Internacional

Mayoría de estadounidenses opuestos a la guerra de Trump contra Irán

Mar 3, 2026 Redacción Perlavisión
Internacional

Palacio de Golestán, Patrimonio Mundial, sufre daños por bombardeos de EE.UU. en Teherán

Mar 3, 2026 Alma Plus TV

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

📹Programas de Perlavisión