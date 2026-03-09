Canciller cubano sostiene conversaciones con su homólogo de Irán

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, sostuvo este lunes conversaciones con su homólogo iraní, Seyed Abbas Araghchi, para intercambiar opiniones sobre los últimos hechos acontecidos por la agresión militar de Estados Unidos e Israel.
En el diálogo, el titular de Relaciones Exteriores de la isla expresó sus condolencias por el «asesinato del Líder Supremo de la Revolución Islámica y de cientos de ciudadanos iraníes, especialmente las niñas de la escuela primaria de Minab», acotó en la red social X.
Asimismo, reafirmó la urgencia de redoblar los esfuerzos internacionales para detener la agresión, instando al Consejo de Seguridad y a la Asamblea de la ONU a cumplir sus responsabilidades de restablecer y mantener la paz y seguridad del mundo.