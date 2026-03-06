Roberto Almarales, un legado para el béisbol cubano

El béisbol cubano y en particular el de Santa Isabel de las Lajas está de luto. Ha partido hacia la eternidad uno de sus más destacados hijos: el ex lanzador Roberto Almarales García.

En los últimos tiempos su salud estuvo bastante quebrantada. Aún con 71 años de edad podía aportar más a la causa del deporte de las bolas y los strikes en el territorio. Pero el destino no lo quiso así.

Almarales, participó en 18 Series Nacionales con balance de 107 victorias y 115 derrotas, trabajó en 1886 entradas, permitió 962 carreras de ellas 826 fueron limpias para un promedio de carreras limpias de 3.94, ponchó 862 rivales y concedió 544 bases por bolas.

Con el equipo Las Villas estuvo en 12 Series Selectivas y se tituló en los años 1983, 1985 y 1989.

En varias ocasiones integró la preselección nacional y en una la nómina del Cuba B, con ese conjunto obtuvo su primera victoria con un equipo de las 4 letras, en 1988, durante la cuarta Copa “José Antonio Huelga” celebrada en el Estadio Capitán San Luis de Pinar del Río, al vencer a Panamá 3 carreras por cero.

Roberto Almarales también fue un valioso entrenador tanto en su tierra natal como en la provincia.

Según relata el avezado estadístico Benigno Daquinta uno de los momentos más recordados de la carrera de Almarales ocurrió el 11 de mayo de 1989, durante el famoso play off de la Serie Selectiva de ese año. En el estadio Genaro Melero de Jatibonico, Almarales fue el lanzador que finalizó el desafío en el que Las Villas supero a Ciudad Habana con marcador de 4 a 2 para darle el título. En ese partido, entró como relevista luego de que el zurdo cienfueguero Adiel Palma lanzara durante cinco entradas. Almarales se mantuvo en el montículo durante las cuatro entradas restantes, sin permitir ningún hit a los bateadores capitalinos, lo que le valió el juego salvado.

Exactamente un mes antes de ese memorable juego, el 11 de abril, Almarales alcanzó un logro significativo al convertirse en el lanzador número 26 en llegar a las 100 victorias en la historia del béisbol cubano, y el segundo de Cienfuegos en lograrlo. En esa ocasión, derrotó también a los capitalinos.

Roberto Almarales García consolidó una carrera notable en el deporte nacional cubano.