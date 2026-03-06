Debuta Cuba con éxito sobre Panamá en VI Clásico Mundial de Béisbol

Par de jonrones, un efectivo picheo y hermética defensa de Yoán Moncada en la esquina caliente condujeron a Cuba este viernes a la victoria sobre Panamá por 3-1 en su primera salida al campo de juego en el VI Clásico Mundial de Béisbol.

El santiaguero Yoelkis Guibert inauguró el marcador con palo de vuelta entera en el segundo inning, y una entrada después el grandes ligas Moncada, que también resultó protagonista con el guante, disparó otro bambinazo con un corredor en los senderos.

Además de esas conexiones de largo alcance, Ariel Martínez ligó de 4-2 y el camarero Yiddi Cappe, de 2-1, para completar los cinco jits logrados por un lineup que se tomó 11 ponches, tres de ellos a la cuenta de Erisbel Arruebarrena.

De manejar la ventaja se encargaron el abridor Liván Moinelo, quien caminó 3.2 innings en los que apenas admitió dos jits, ponchó a cuatro y entregó par de boletos con 59 picheos, a solo seis del límite permitido por los organizadores del torneo.

Al zurdo de Pinar del Río y dueño de la curva más mediática en el béisbol japonés lo siguió Yariel Rodríguez, quien sacó el último out en la cuarta entrada y dejó dos hombres en circulación.

El diestro de Camagüey, con par de temporadas con los Azulejos de Toronto en Grandes Ligas, controló de manera impecable 2.1 capítulos, con tres bateadores retirados por la vía de los strikes.

Los istmeños descontaron en el séptimo ante Emmanuel Chapman, que se presentó con buena velocidad, pero sin control sobre sus picheos, aprovechados por Leonardo Bernal y Johan Camargo para pegar sendos incogibles, el segundo para empujar la carrera.

Ante la amenaza de los panameños, el mentor Germán Mesa depositó la bola en manos del zurdo Dariel Núñez, que resolvió la situación con rodado por la antesala.

Yoan López colgó el penúltimo escón, pese a soportar un tubey por el bosque izquierdo y dejó el cierre para Raidel Martínez, actualmente entre los mejores taponeros en el exigente béisbol profesional de Japón.

Igual que en 2006, en la edición inicial del máximo torneo de selecciones de este deporte, Cuba arranca con triunfo sobre los canaleros, rivales ante los que exhibe balance de 3-0 en Clásicos.

En otros resultados de la jornada de viernes, Australia firmó su segundo éxito, con marcador de 5-1 sobre República Checa, y el vigente monarca, Japón, debutó apaleando a Taipéi de China, 13-0 con Grand Slam de Shohei Ohtani.

Números finales

CUBA 3-5-1

PAN 1-5-0

G: L. Moinelo

P: L. Allen

S: R. Martínez

HR: Y. Guibert y Y. Moncada