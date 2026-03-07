Perlavisión

Rige en Cuba desde este domingo el horario de verano

Mar 7, 2026 #ahorro, #horario de verano, #luz solar

Cuba termina hoy su horario estándar y acogerá el de verano desde este domingo 8 de marzo, en una medida que busca aprovechar más la luz solar durante los meses de mayor calor y actividades.

Así, exactamente a la medianoche, 00:00 hora local de este domingo 8 de marzo de 2026, los relojes en todo el archipiélago cubano deberán adelantarse una hora.

Con el regreso de esta modificación en el huso horario, amanecerá aproximadamente una hora más tarde, pero en cambio las jornadas vespertinas gozarán de más luz natural.

El horario de verano terminará el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando deberán atrasarse nuevamente los relojes una hora, para retomar el llamado horario de invierno u horario estándar.

El habitual cambio de horario se implementó a escala mundial desde 1974 para aprovechar mejor la radiación solar y contribuir al ahorro de hidrocarburos y otros combustibles utilizados en la generación eléctrica.

Por Prensa Latina

Agencia de Noticias Prensa Latina. Noticias de Latinoamérica y del mundo desarrolladas minuto a minuto desde las corresponsalias y redacciones de Prensa Latina.

