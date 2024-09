Almodóvar, Bardem y Pobres criaturas en San Sebastián

Por otra parte, en la gala de inauguración del 20 de septiembre tendrá el estreno mundial de Emmanuelle, de Audrey Diwan, mientras Javier Bardem recibirá el Premio Donostia que no pudo recoger el año pasado por la huelga de Hollywood.

Además, se entregará el Gran Premio Fipresci a la película Poor things (Pobres criaturas) de Yorgos Lanthimos y se presentará al Jurado Oficial.

Para el cierre de Zinemaldia el 28 de septiembre, se exhibirá por primera vez en Europa el filme del irlandés John Crowley Vivir el momento.

We Live in Time (Vivir el momento) se proyectará fuera de concurso y está protagonizada por Andrew Garfield, dos veces nominado al Oscar por Hacksaw Ridge y Tick, Tick… Boom! y Florence Pugh, también aspirante al Oscar como actriz de reparto en Mujercitas.

El largometraje es un drama romántico sobre dos personas cuyas vidas cambian para siempre tras conocerse en un accidente.

Dos frenéticas semanas de anuncios aguardan a la llegada del esperado Festival de San Sebastián, como la elección de escuelas de cine de 11 países, entre ellas de Cuba y Chile, en la lista de 13 cortometrajes que participarán en la sección Nest.

Con cartel de importante festival del séptimo arte, ofrecerá igualmente versiones restauradas de importantes películas de la historia del cine, como El piano, de la neozelandesa Jane Campion.

En plan de director, el afamado actor estadounidense Johnny Depp presentará Modi-Three Days on the Wing of Madness, fuera de concurso y acerca de un pasaje de la vida del pintor italiano Amedeo Modigliani.

Francis Ford Coppola, Jacques Audiard, Walter Salles, Paul Schroeder y Paolo Sorrentino, se incluyen entre los directores famosos que tomarán parte en este encuentro del séptimo arte.