Argentina e Inglaterra se enfrentan por un lugar en la final del Mundial 2026

Cuatro décadas después de uno de los capítulos más emblemáticos de la historia de los Mundiales, el duelo vuelve a encender una rivalidad deportiva que obliga a un amplio dispositivo de seguridad en Atlanta.

Argentina e Inglaterra no han llegado a semifinales exhibiendo superioridad absoluta. Ambas selecciones han tenido que recurrir al carácter, la resiliencia y, en varios momentos, a la épica para mantenerse con vida en el torneo.

Los ingleses estuvieron al borde de la eliminación en dieciseisavos de final frente a la República Democrática del Congo, pero un doblete de Harry Kane en los últimos quince minutos les permitió remontar y avanzar (2-1). En cuartos de final, el equipo dirigido por Thomas Tuchel volvió a sufrir ante una combativa Noruega y necesitó la prórroga para imponerse por 2-1, gracias al talento de Jude Bellingham.

“Hemos tenido suerte”, reconoció Tuchel al término del encuentro. El seleccionador alemán admitió además no estar plenamente satisfecho con el juego desplegado por Inglaterra, que busca disputar su primera final mundialista desde el histórico título conquistado en 1966.

Argentina tampoco ha tenido un recorrido tranquilo. La vigente campeona del mundo superó con dificultades a Cabo Verde en dieciseisavos de final (3-2 tras la prórroga) y padeció igualmente ante Egipto en octavos (3-2). En cuartos, la Albiceleste volvió a verse contra las cuerdas frente a Suiza, que llevó el partido al tiempo extra pese a jugar con diez futbolistas desde el minuto 72.

Esta vez no fue Lionel Messi —autor de ocho goles en el torneo— quien resolvió la situación. El héroe argentino fue Julián Álvarez, que marcó en el minuto 112 con un espectacular remate a la escuadra para sellar la victoria por 3-1.

“Hemos sufrido”, admitió el técnico Lionel Scaloni. El entrenador recordó que Argentina también atravesó momentos complicados durante el Mundial de Catar 2022, cuando necesitó una tanda de penales para superar a Países Bajos antes de terminar levantando el trofeo.

Un duelo con aroma de leyenda

La segunda semifinal del torneo, después de la clasificación de España, enfrentará a dos equipos que llegan con un considerable desgaste físico tras haber disputado prórrogas en los cuartos de final.

Pero más allá del aspecto deportivo, el partido estará inevitablemente rodeado por el peso de la historia. El enfrentamiento se produce cuarenta años después del inolvidable Argentina-Inglaterra de México 1986, marcado por la famosa “Mano de Dios” y por el que muchos consideran el mejor gol de la historia de los Mundiales, ambos firmados por Diego Armando Maradona.

Pese a la carga simbólica de este clásico internacional, Scaloni ha intentado rebajar la tensión.

“Es un partido de fútbol, nada más. Ese es el mensaje que quiero transmitir. Lo repito: es solo un partido de fútbol, nada más”, afirmó el seleccionador argentino.

Desde la conquista de su único título mundial en 1966, Inglaterra solo había alcanzado las semifinales en dos ocasiones: en Italia 1990, donde cayó ante Alemania Occidental, y en Rusia 2018, cuando fue eliminada por Croacia.

Máxima seguridad en Atlanta

En las inmediaciones del estadio, las autoridades han desplegado un amplio operativo para prevenir incidentes entre aficionados de ambas selecciones.

“Por ahora no se ven ingleses”, reporta nuestra enviada especial Ana María Ospina desde Atlanta. “Solo hay cientos de argentinos concentrados en una zona comercial del centro de la ciudad, cantando y celebrando a su selección”.

La presencia policial es visible en los accesos y zonas de concentración de hinchas. Los agentes controlan el flujo de aficionados y realizan inspecciones de bolsos y pertenencias antes de permitir el acceso a las áreas próximas al estadio.

Aunque las autoridades no han revelado el número exacto de efectivos movilizados para el encuentro, sí confirmaron que el dispositivo incluye vigilancia aérea mediante drones en los alrededores del recinto.

Argentina ha disputado sus seis partidos anteriores en territorio estadounidense sin que se registraran controles de esta magnitud. Sin embargo, la relevancia del encuentro y el historial de rivalidad entre ambas selecciones han llevado a reforzar significativamente las medidas de seguridad para una semifinal considerada de alto riesgo.

(Con información de RFI)