Restablecido ya el Sistema Eléctrico Nacional tras recuperación gradual

La Unión Eléctrica comunicó hoy desde sus perfiles en redes sociales que a las 07:00 a.m. de este miércoles quedó restablecido el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), luego de la desconexión total ocurrida la víspera que afectó a toda la población del país.

A las 05:48 a.m. de hoy entró en línea la Unidad Felton 1, y a 06:48 a.m. la Unidad 3 de la central termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, hecho que permitió fortalecer el proceso de recuperación del SEN y avanzar en la reconexión de las provincias.

La Empresa Eléctrica de La Habana reportó hoy a las 6:15 a.m., la puesta en funcionamiento de 24 subestaciones y 73 circuitos de distribución, lo que beneficia ya a 220 mil 208 clientes, equivalentes al 25 por ciento de la ciudad. También quedaron restablecidos 43 hospitales y cuatro sistemas de abasto de agua.

Según la entidad, el restablecimiento se ejecuta de forma gradual en la medida que lo permiten las condiciones técnicas del SEN, priorizando los servicios vitales de salud y abastecimiento de agua.

Este apagón nacional ocurrió ayer martes 14 de julio, a las 11:05 a.m., cuando la central termoeléctrica Felton 1 en Holguín salió de servicio provocando una oscilación brusca de frecuencia y el colapso del sistema.

El Ministerio de Energía y Minas activó protocolos de recuperación mediante microislas, con el objetivo de garantizar electricidad en hospitales y plantas de alimentos, mientras se avanzaba en la reconexión general del sistema.