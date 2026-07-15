Valle Salvaje llega a Multivisión con una apasionante historia de amor, misterio y traición

(Escrito por: Félix A. Correa Álvarez)

Los amantes de los dramas de época tendrán una nueva cita con la pantalla de Multivisión a partir de este verano. El canal estrenará la serie española Valle Salvaje, una producción que combina romance, intriga, conflictos familiares y secretos del pasado en un cautivador relato ambientado en la España del siglo XVIII.

La historia sigue los pasos de Adriana, una joven valiente y profundamente leal a su familia, cuya vida cambia de manera radical tras la muerte de su padre. Como consecuencia de un pacto sellado en secreto antes de su fallecimiento, deberá abandonar la Villa de Madrid y viajar al remoto Valle Salvaje, en el norte de España, para contraer matrimonio con un hombre al que nunca ha visto.

Sin embargo, el destino tiene preparados otros caminos para la joven. Antes de emprender ese viaje conoce a Rafael, un soldado recién llegado de la guerra, con quien surge un amor tan inesperado como imposible. Ese sentimiento marcará el inicio de una historia donde las lealtades, las traiciones y los intereses familiares pondrán a prueba a sus protagonistas.

Al llegar a Valle Salvaje, Adriana descubrirá que el lugar esconde mucho más que el hogar de la familia de su prometido. Allí también reside su tía, doña Victoria, una mujer enigmática cuyas acciones estarán ligadas a una conspiración que amenaza a toda la familia. Mientras intenta adaptarse a su nueva vida, la protagonista se verá envuelta en una peligrosa búsqueda de la verdad sobre la muerte de su padre y los secretos que permanecen ocultos desde hace años.

La actriz Rocío Suárez de Puga encabeza el elenco en el papel de Adriana, acompañada por Marco Pernas como Rafael, Iván Renedo en el personaje de Pedrito, Mari Paz Sayago como Isabel y Sabela Arán en el papel de la inquietante doña Victoria, entre otros destacados intérpretes.

Uno de los grandes atractivos de Valle Salvaje es su cuidada ambientación. La serie fue filmada en escenarios naturales y patrimoniales de gran belleza, entre ellos el municipio de La Pinilla, en Segovia; el Palacio Real de La Granja de San Ildefonso; el Palacio de Hoyuelos; el Palacio Real de Aranjuez; la Finca La Granjilla de El Escorial; la Casa de las Cadenas, en Toledo, y otros emblemáticos parajes históricos españoles, que contribuyen a recrear con autenticidad la atmósfera del siglo XVIII.

La calidad artística y técnica de la producción ha sido reconocida internacionalmente. En 2024 obtuvo el Premio a la Mejor Serie de Emisión Diaria en el Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL). Además, fue nominada en 2025 a los Premios Emmy Internacional, en la categoría de Mejor Telenovela, y a los prestigiosos Premios Rose d’Or, también como Mejor Telenovela.

Con una sólida factura visual, personajes complejos y una trama donde el romance se entrelaza con el misterio, Valle Salvaje promete conquistar a los seguidores de las grandes historias de época.

La serie podrá disfrutarse por la pantalla de Multivisión de lunes a viernes, con transmisiones a la 1:00 p. m. y 11:00 p. m.

En un valle donde cada familia guarda un secreto y donde el amor desafía las normas impuestas por su tiempo, Valle Salvaje invita a descubrir una historia marcada por la pasión, el peligro y la búsqueda de la verdad.