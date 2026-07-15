Argentina venció 2-1 a Inglaterra en la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026, remontando en los últimos minutos con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. Con este resultado, la Albiceleste se clasificó a la gran final contra España en Nueva Jersey.
📊 Resumen del partido
Marcador final: Inglaterra 1 – 2 Argentina
Fecha y sede: 15 de julio de 2026, Estadio Mercedes-Benz, Atlanta, EE.UU.
Goles:
55’ Anthony Gordon (Inglaterra)
85’ Enzo Fernández (Argentina, asistencia de Messi)
92’ Lautaro Martínez (Argentina, asistencia de Messi)
🔑 Momentos destacados
Inglaterra abrió el marcador con Gordon tras un centro de Rogers.
Argentina sufrió pero reaccionó: Pickford evitó varias ocasiones y Mac Allister estrelló un cabezazo en el palo.
Enzo Fernández empató con un potente disparo desde fuera del área.
Lautaro Martínez, ingresado como cambio clave, selló la remontada en tiempo añadido con un cabezazo tras centro de Messi.
📈 Estadísticas
Posesión: Argentina 64% – Inglaterra 36%
Tiros totales: Argentina 15 (5 a puerta) – Inglaterra 5 (2 a puerta)
Córners: Argentina 6 – Inglaterra 2
Tarjetas amarillas: Lisandro Martínez, Cristian Romero, Rodrigo De Paul (Argentina); Elliot Anderson (Inglaterra)
🏆 Próxima cita
Final: Argentina vs España
Fecha: Domingo 19 de julio de 2026
Lugar: MetLife Stadium, Nueva Jersey