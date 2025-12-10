Arribó vuelo inaugural Toronto-Cienfuegos de la aerolínea Westjet (+Fotos)

Fotos: del autor

La operación abre la temporada alta de turismo internacional en esta provincia del centro-sur de Cuba

Un avión de la aerolínea Westjet inauguró esta tarde la ruta Toronto-Cienfuegos, operación que abre la presente temporada alta del turismo internacional en este destino al centro-sur de Cuba.

A su llegada al aeropuerto Jaime González, de Cienfuegos, la aeronave fue recibida con el tradicional arco de agua de bienvenida. A bordo, los primeros vacacionistas canadienses, en este enlace que tendrá frecuencia semanal.

Son dos vuelos procedentes de Canadá con 200 y 150 turistas, que recorren por estos días lugares de interés histórico y social de Cienfuegos y Trinidad, esta última ciudad colonial en la vecina provincia de Sancti Spíritus.

Los visitantes, que en su mayoría repiten el destino por la bondades paisajísticas, disfrutarán de las ofertas del turismo de sendero y ciudad.

En lo que va de año, más de 9 mil turistas llegaron a la también llamada Perla del Sur.