Arroceros de Cienfuegos acopiarán unas 3 mil toneladas del grano

Foto: Archivo

La cosecha de arroz recién comenzó en la provincia de Cienfuegos, donde se debe acopiar unas 3 mil toneladas (t) del grano húmedo, en una campaña que va desde el presente mes hasta finales de enero.

Orlando Díaz Valdés, director de la Empresa Agroindustrial de Granos Aguada de Pasajeros, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que ya se dan los primeros cortes del cereal maduro, en áreas de las cooperativas arroceras de varios municipios cienfuegueros.

Abundó que ese volumen permitirá obtener unas 2 mil 500 toneladas de arroz consumo en la etapa.

Cienfuegos se inserta al programa de producción del grano en Cuba con 7 mil 940 hectáreas, una cifra alta y muy similar a la alcanzada en 2018, para lo cual hay una estrategia de participación de todas las entidades que cultivan el cereal.

Para lograr tal objetivo, que va en pos de la soberanía alimentaria, el territorio cuenta con 118 productores , con quienes la entidad agroindustrial rubricó contratos.

También para esos propósitos cuentan con tecnología para los procesos de secado, selección y envase, con respaldo de dos complejos industriales para el beneficio del grano.

El primero de esos molinos se encuentra en La Paquita, con posibilidades de procesar cinco t por hora, y para almacenar cuenta con la base de silos de tres mil t.

A esto se une un moderno secadero de arroz, de tecnología China, enclavado en el consejo popular de Constancia, de la municipalidad de Abreus, inaugurado en julio pasado, con capacidad para procesar diariamente 37 t de arroz, mientras su almacenamiento asciende a mil t del grano en cáscara-seco.