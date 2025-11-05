Este cinco de noviembre se celebra el Día Internacional de las Personas Cuidadoras, como reconocimiento a quienes se dedican al cuidado de ancianos, enfermos o personas que sufren cualquier tipo de discapacidad o dependencia. En la provincia de Cienfuegos, el Sistema de Salud Pública, en estrecho vínculo con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, promueve las llamadas Escuelas de Cuidadores.

«En estas escuelas se preparan los cuidadores con sus derechos, con sus deberes, con los cuidados de enfermería, de cómo alimentar a un anciano, de las sintomatologías de las enfermedades, de los horarios de sueño, horarios de descanso, y también sobre todo, de cómo debe cuidarse el cuidador, algo que resulta esencial», explica La doctora Mileysi Águila Rodríguez, jefa de la sección Adulto Mayor y Asistencia Social de la Dirección General de Salud.

La especialista señala que esta iniciativa llega a todos los municipios del territorio sureño, que muestra una dinámica demográfica con tendencia al envejecimiento poblacional.

Alude al estimulo que brinda a la formación y trabajo de los cuidadores el Decreto Ley 121 de 2025, como parte del Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida en Cuba.

«Este Decreto Ley involucra el cuidado de todas estas personas que tengan discapacidades, enfermos, adultos mayores. El cuidador puede ser la madre, el padre, los abuelos, los tutores o una persona que se busque. Pero estas personas llevan una preparación y ahí­ es donde viene el tema de las escuelas de cuidadores en la cual ya se han capacitado un gran número de personas. Funcionan no solo en áreas de salud, se organizan además en casas de abuelos y hogares de ancianos».

«Los cuidados antes se hacían de forma empírica, pero hay que saber cuidar, y reitero no solo es cuidar al enfermo, sino que a ese cuidador hay que cuidarlo porque puede enfermar. Entonces estas leyes están y protegen también a los cuidadores», añade.

«Con el Decreto Ley 121 de 2025, se establece incluso que el cuidador que se contrate puede también simultanear con otro trabajo y tiene un pluriempleo o puede trabajar desde su casa y entonces se le pagará su trabajo como cuidador y su otro trabajo de pluriempleo».