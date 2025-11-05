Perlavisión

La TV de Cienfuegos

Cienfuegos

Etecsa en Cienfuegos informa sobre afectaciones en telefonía móvil

PorRedacción Perlavisión

Nov 5, 2025 #ETECSA, #telefonía
La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) en Cienfuegos brinda el aseguramiento técnico al proceso de bancarización en el territorio, con una capacidad instalada de 85 radiobases de las cuales 58 tienen soporte 4G y el resto 2 y 3G.La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) en Cienfuegos brinda el aseguramiento técnico al proceso de bancarización en el territorio, con una capacidad instalada de 85 radiobases de las cuales 58 tienen soporte 4G y el resto 2 y 3G.

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, ETECSA, informa a la población sobre afectaciones aleatorias en el servicio de telefonía móvil en Cienfuegos, asociadas a la realización de llamadas de voz, envío y recepción de mensajes por SMS, que pueden incidir en el acceso a la aplicación Transfermóvil y a servicios en la plataforma de telefonía móvil como consulta de saldo; cuando los móviles tienen configurados 4G como tipo de red preferida.

En tal sentido, la empresa recomienda configurar el tipo de red preferida en el dispositivo móvil para su funcionamiento en 3G o 2G a aquellos clientes que presenten dificultades descritas anteriormente y retornar a 4G cuando necesiten disfrutar de los servicios de datos móviles.

La empresa se encuentra trabajando para solucionar las afectaciones, se informará oportunamente el restablecimiento total de los servicios afectados.

Ofrecemos disculpas por las molestias que podamos ocasionar.

Atentamente,
División Territorial ETECSA Cienfuegos

Por Redacción Perlavisión

Redacción Digital de Perlavisión.

Entrada relacionada

Béisbol Cienfuegos Cuba

La Pelota ⚾️ Elefantes vencen a los Indios por partida doble

Nov 5, 2025 Héctor Castillo Toledo
Cienfuegos

Día Internacional de las Personas Cuidadoras; acciones en Cienfuegos para estimular esta labor

Nov 5, 2025 Jorge Domínguez Morado
Agricultura Cienfuegos

Arroceros de Cienfuegos acopiarán unas 3 mil toneladas del grano

Nov 5, 2025 Onelia Chaveco (ACN Cienfuegos)

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

📹Programas de Perlavisión