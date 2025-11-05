Etecsa en Cienfuegos informa sobre afectaciones en telefonía móvil

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) en Cienfuegos brinda el aseguramiento técnico al proceso de bancarización en el territorio, con una capacidad instalada de 85 radiobases de las cuales 58 tienen soporte 4G y el resto 2 y 3G.

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, ETECSA, informa a la población sobre afectaciones aleatorias en el servicio de telefonía móvil en Cienfuegos, asociadas a la realización de llamadas de voz, envío y recepción de mensajes por SMS, que pueden incidir en el acceso a la aplicación Transfermóvil y a servicios en la plataforma de telefonía móvil como consulta de saldo; cuando los móviles tienen configurados 4G como tipo de red preferida.

En tal sentido, la empresa recomienda configurar el tipo de red preferida en el dispositivo móvil para su funcionamiento en 3G o 2G a aquellos clientes que presenten dificultades descritas anteriormente y retornar a 4G cuando necesiten disfrutar de los servicios de datos móviles.

La empresa se encuentra trabajando para solucionar las afectaciones, se informará oportunamente el restablecimiento total de los servicios afectados.

Ofrecemos disculpas por las molestias que podamos ocasionar.

Atentamente,

División Territorial ETECSA Cienfuegos