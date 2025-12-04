Asiste Cuba a Congreso Mesoamericano sobre Abejas Nativas

El XIV Congreso Mesoamericano de Abejas Nativas (CMAN) comenzó este miércoles en San José, la capital de Costa Rica, con el lema ‘El legado biocultural para las futuras generaciones’ y un objetivo principal: profundizar en el estado del conocimiento en este campo y los avances en los esfuerzos regionales por proteger a esa especie animal.

Hasta el viernes 5 de diciembre estudiantes, investigadores, productores, académicos conservacionistas y público en general compartirán en torno al estudio de las abejas nativas.

Unas 130 ponencias y 50 pósters de México, Guatemala, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, Brasil, Argentina y Cuba, entre otros, serán debatidas en el evento más relevante sobre la temática, que auspicia la Universidad Nacional de Costa Rica.

También el CMAN Costa Rica 2025 contará con charlas magistrales y de apertura por eje temático, presentaciones orales, exposición de carteles, feria con stands, agenda cultural y galería artística.

Además se realizarán varios recorridos de campo a reservorios de la abeja nativa, entre los cuales destaca el único volcán del país centroamericano, la producción cafetalera o sus baños termales. (Enviada especial de la Agencia Cubana de Noticias)