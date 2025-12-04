Bruselas abre una investigación a Meta por el acceso de los proveedores de IA a WhatsApp

Señalización de Meta en el campus de la sede de la empresa en Menlo Park, California, EE.UU. EFE/EPA/JOHN G.MABANGLO

La Comisión Europea anunció este jueves la apertura de una investigación antimonopolio sobre la nueva política de la estadounidense Meta relativa al acceso de proveedores de inteligencia artificial (IA) a su servicio de mensajería WhatsApp.

«Estamos investigando si la nueva política de Meta podría ser ilegal conforme a las normas de competencia y si debemos actuar con rapidez para evitar un posible perjuicio irreparable a la competencia en el ámbito de la IA«, declaró en un comunicado la comisaria de Competencia y vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera.

El Ejecutivo comunitario sospecha que la nueva política de Meta sobre el acceso de los proveedores de inteligencia artificial a WhatsApp, anunciada en octubre de 2025, podría infringir las normas de competencia de la UE.

«Los proveedores de IA competidores podrían quedar bloqueados para llegar a sus clientes a través de WhatsApp» mientras que «el servicio propio de Meta, Meta AI, seguiría estando accesible para los usuarios de la plataforma», señaló la Comisión.

‘WhatsApp Business Solution’

La nueva política de la tecnológica de Mark Zuckerberg «prohíbe a los proveedores de IA utilizar una herramienta que permite a las empresas comunicarse con sus clientes a través de WhatsApp, la ‘WhatsApp Business Solution’, cuando la IA sea el servicio principal que ofrecen», indicó la Comisión.

Bruselas entiende que las compañías sí podrán seguir usando herramientas IA para realizar «funciones accesorias o de apoyo», como la atención automatizada al cliente mediante WhatsApp y teme «que esta nueva política pueda impedir que proveedores de IA de terceros ofrezcan sus servicios a través de WhatsApp en el Espacio Económico Europeo (EEE)», indicó.

La Comisión cree que «Meta aplicará la nueva política mediante una actualización de los términos y condiciones de WhatsApp para usuarios empresariales, los ‘WhatsApp Business Application Programming Interface terms’».

Meta lanza su inteligencia artificial en Europa pese a «complejos sistemas de regulación»

Para los proveedores de IA que ya están presentes en WhatsApp, la actualización «se aplicará a partir del 15 de enero de 2026, mientras que para los nuevos proveedores de IA en WhatsApp ya es aplicable desde el 15 de octubre de 2025».

Italia

La investigación formal cubrirá el EEE, excepto Italia para evitar «un solapamiento» con los procedimientos en curso de la Autoridad Italiana de Competencia sobre la posible imposición de medidas cautelares a Meta.

Si se confirman, las prácticas investigadas podrían vulnerar las normas de competencia de la UE que prohíben el abuso de posición dominante, agregó Bruselas.

«Los mercados de IA están en pleno auge en Europa y más allá (…). Debemos garantizar que los ciudadanos y las empresas europeas puedan beneficiarse plenamente de esta revolución tecnológica y actuar para evitar que los grandes actores digitales dominantes abusen de su poder para expulsar a competidores innovadores», añadió Ribera.

La Comisión llevará ahora a cabo su investigación en profundidad con carácter prioritario. La apertura de una investigación formal no prejuzga su resultado, indicó el Ejecutivo, que recordó que «no existe un plazo legal para finalizar una investigación antimonopolio«.