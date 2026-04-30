Asiste Díaz-Canel a acto de entrega de condecoraciones sindicales

Con la presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, tiene lugar en estos momentos, en el Salón de Protocolo El Laguito, el acto de entrega de condecoraciones estatales de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).

En esta ocasión se hace entrega del título honorífico de Héroe del Trabajo de la República a 18 personalidades de destacada trayectoria, así como las órdenes Lázaro Peña en I, II y III grado y la medalla Jesús Menéndez a trabajadores y colectivos.

❤️| Por sus extraordinarios méritos fueron merecedores del más alto reconocimiento que otorga la nación a sus mejores trabajadores, esos que son ejemplo diario de consagración, lealtad y compromiso. pic.twitter.com/CdfYU6BP1n — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) April 30, 2026

La ceremonia saluda las celebraciones en la Isla por el Día Internacional de los Trabajadores este Primero de Mayo, fiesta del proletariado mundial que tiene cada año uno de sus epicentros en la mayor de las Antillas.

Acompañan al mandatario Osnay Miguel Colina Rodríguez, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido y presidente de la Comisión Organizadora del XXII Congreso de la CTC, y otros miembros del Buró Político, dirigentes del Partido, el Estado, el Gobierno, la Unión de Jóvenes Comunistas, las organizaciones de masas, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior.

Presente también como invitado especial José Ramón Machado Ventura, Comandante del Ejército Rebelde.

Historias de la resistencia y la creatividad

En horas de la tarde, el mandatario cubano sostuvo un encuentro con unos ochenta trabajadores de sectores esenciales del país, con quienes dialogó sobre sus experiencias, día a día, para enfrentar la situación que vive Cuba bajo los efectos devastadores del bloqueo de EE.UU.

A pocas horas de la celebración del Primero de Mayo, tuvo lugar esta reunión, en la que se compartieron historias de trabajadores que han hecho de la resistencia y creatividad una máxima de vida en sectores de salud, cultura, educación, energía, turismo, y otros.

El Jefe de Estado destacó el alto honor que significaba estar en este encuentro con quienes demuestran a diario la capacidad del pueblo cubano para superar obstáculos. Habló de la dignidad del trabajo, que no es solo cumplir con el deber, sino un acto de compromiso, de patriotismo.

Abogó por una mayor participación de los trabajadores cubanos en la toma de decisiones en sus centros laborales, por un proceso de construcción colectiva, porque, dijo, hay mucho talento en nuestro pueblo y ahí están las soluciones de los problemas.