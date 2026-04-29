Cuba, país de paz, no es una amenaza para EE.UU., reitera canciller

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, reiteró este miércoles que Cuba es un país pacífico, y no constituye amenaza alguna para Estados Unidos.

El canciller calificó de absurdo el argumento del Departamento de Estado, de que la nación antillana, en desarrollo, relativamente pequeña y sometida a una guerra económica brutal, pueda significar un peligro para la mayor potencia militar, tecnológica y económica del mundo.

En su mensaje en X, Rodríguez Parrilla subrayó que Cuba no agrede a otros, no permite que su territorio se use contra otros y tiene un historial limpio contra el terrorismo, el crimen internacional organizado y la violencia.

Todo eso lo conocen el gobierno estadounidense y sus agencias de seguridad y defensa, afirmó el jefe de la diplomacia cubana, y comentó que no se consigue fabricar pretextos con argumentos tan débiles y falaces.

Este martes, durante un debate en el Senado, el demócrata Tim Kaine reconoció que, como miembro de los Comités de Servicios Armados y de Relaciones Exteriores, nunca ha oído la sugerencia de que Cuba represente una amenaza inminente para la seguridad de los Estados Unidos.

Junto a Ruben Gallego, de Arizona, y Adam Schiff, de California, Kaine, del estado de Virginia, impulsó una propuesta para frenar el uso de fuerzas militares por parte del presidente Donald Trump contra Cuba.

Al presentar la iniciativa, que luego sería rechazada en votación por el Senado, Kaine reconoció que su país está involucrado en hostilidades con Cuba, porque utiliza la fuerza estadounidense, principalmente la Guardia Costera, para participar en un bloqueo económico muy devastador contra la nación.

El senador defendió que Estados Unidos no debería estar en guerra con Cuba, a menos que haya un debate y una votación en el Congreso.