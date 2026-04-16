Asiste Díaz-Canel a acto por aniversario 65 de la proclamación socialista

Con la presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente del Consejo de Defensa Nacional (CDN), tuvo lugar en la céntrica esquina capitalina de 23 y 12 el acto por el aniversario 65 de la proclamación del carácter socialista de la Revolución cubana.

A lo largo y ancho de la isla, múltiples actos de reafirmación revolucionaria ratifican la disposición de los cubanos de defender el proyecto revolucionario ante la actual escalada de amenazas y presiones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos a la isla.

Acompañan al mandatario los miembros del Buró Político y del Secretariado del Comité Central del Partido, dirigentes del Partido, el Estado, el Gobierno, la Unión de Jóvenes Comunistas, las Organizaciones de Masas, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior.

La fecha recuerda el trascendental momento ocurrido en la icónica intersección durante el sepelio de las víctimas de los bombardeos perpetrados contra los aeropuertos de Ciudad Libertad, San Antonio de los Baños y Santiago de Cuba, preludio de la invasión mercenaria por Playa Girón.

En medio del dolor y fervor popular, el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz, declaró al mundo el carácter socialista y la vocación democrática del proceso al ser esta «la Revolución de los humildes, con los humildes y para los humildes», proclamó.

En el sitio miles de asistentes, con fusiles en alto, ratificaron su disposición a defender la Patria y el socialismo, convicción demostrada en las próximas jornadas en el enfrentamiento a la agresión mercenaria en las arenas de Playa Girón.