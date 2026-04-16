Zajárova: «Rusia y Cuba son más que socios»

La vocera de la Cancillería rusa envió un vídeomensaje a los participantes del V Coloquio Internacional Patria, de Comunicación Digital, que se celebra desde hoy y hasta el 18 de abril en La Habana

«Rusia y Cuba son más que socios», dijo hoy la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Zajárova, en un videomensaje a los participantes del V Coloquio Internacional Patria, de Comunicación Digital, que se celebra desde este jueves y hasta el sábado 18 de abril en la capital cubana.

«Nos unen relaciones verdaderamente cálidas y fraternales que han pasado la prueba del tiempo. Compartimos valores comunes que defendemos en el ámbito internacional. Se trata de la soberanía, incluida la soberanía digital, la multipolaridad, la confianza en el Derecho Internacional y el papel central de las Naciones Unidas en la resolución de conflictos, la no injerencia en los asuntos internos y la inadmisibilidad de sanciones unilaterales ilegales», manifestó.

La vocera enfatizó que actualmente se ha desatado «una verdadera guerra híbrida contra quienes defienden las políticas soberanas, ya sea Moscú o La Habana, Managua o Pekín», añadiendo que se trata de «una guerra de ideas», en claro recordatorio a las palabras de Fidel Castro, de que «las ideas no necesitan de las armas, en la medida en que sean capaces de conquistar a las grandes masas».

Indicó que el Coloquio Patria se ha convertido en una plataforma a través de la cual periodistas, blogueros, académicos, diplomáticos, funcionarios y figuras públicas «luchan por la verdad, por la libertad de pensamiento y por el derecho de cada pueblo a llamar ‘Patria’ a su tierra natal, sin obedecer las normas ajenas impuestas por otros».

«En un mundo donde la información se ha convertido en un arma, donde la historia se reescribe y países enteros son demonizados, este foro se ha erigido como baluarte del sentido común», subrayó.

Presidente Díaz-Canel visita el stand de RT

De acuerdo con otro reporte de Actualidad RT, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez visitó el stand del canal ruso en el V Coloquio Internacional Patria, que rinde homenaje al centenario de Fidel Castro. En el área expositiva, el mandatario usó una herramienta de Inteligencia Artificial que permite tomarse un ‘selfi’ con el líder de la Revolución cubana.

Para el coloquio, en el contexto de temas de guerra cognitiva y operaciones psicológicas en la Red, Aliana Nieves, presentadora y corresponsal de RT, y Mirko Casale, conductor del programa de humor político ‘Ahí les va’, han preparado un programa completo, además de participar ambos en el panel ‘Guerra cognitiva, injerencia y operaciones de desestabilización y discurso de odio en redes sociales’.

Una plataforma para el diálogo

El Coloquio Internacional Patria es una plataforma para el diálogo y el intercambio de opiniones entre expertos locales e internacionales, activistas políticos, periodistas, académicos, líderes de opinión, blogueros y otros profesionales.

Entre los principales temas se encuentran la guerra de la información, incluída la lucha contra la desinformación y las campañas de noticias falsas, la protección de la soberanía digital y la exploración del potencial de las nuevas tecnologías de la información y la computación.

En el programa sobresalen además una serie de eventos dedicados al desarrollo de la inteligencia artificial y los desafíos asociados a este fenómeno.