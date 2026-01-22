Perlavisión

Asiste Díaz-Canel a Pleno Extraordinario del Partido Comunista de Cuba en Cienfuegos

Ene 22, 2026

El Pleno Extraordinario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Cienfuegos se realizó este jueves, encabezado por el Primer Secretario del Comité Central de la máxima organización política y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y conducido por el miembro del Buró Político y Secretario de Organización, Roberto Morales Ojeda.

Según el perfil en X del PCC @PartidoPCC, «los profundos y autocríticos debates se centran en el papel de la militancia en los momentos actuales y en nuevas formas de hacer».

«Reflexionamos sobre los métodos que aseguren el cumplimiento de las prioridades de trabajo y el desarrollo del territorio», escribió Morales Ojeda en X.

Los Plenos Extraordinarios de los Comités Provinciales del PCC, proceso que comenzó durante los primeros días del actual mes de enero, reiniciaron este miércoles por los territorios centrales de Sancti Spíritus y Villa Clara.

¿Qué más podemos hacer en las actuales circunstancias, desde la mayor acción e influencia de los núcleos del Partido, y el papel de los militantes en su radio de acción, y la implementación de los acuerdos del más reciente Onceno Pleno de la organización política? son interrogantes que motivan el debate.

