Actualizan contenidos de la Ley de Salud Pública

Sobre la Ley 165 «Ley de Salud Pública», autoridades del Ministerio de Salud Pública (Minsap), comparecieron ante medios nacionales, para ahondar en los contenidos legales de esta texto que viene a actualizar el marco normativo del sector.

Tania Margarita Cruz Hernández, viceministra primera del Minsap, refirió que esta, publicada hoy en la Gaceta Oficial de la República, fue aprobada por los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, en vistas a dar cumplimiento al Artículo 72 de la Constitución de la República, el cual dispone que «la salud pública es un derecho de todas las personas y es responsabilidad del Estado garantizar el acceso, la gratuidad y la calidad de los servicios médicos».

Cruz Hernández explicó que esta deroga la Ley 41, la cual databa de 1983, razón por la cual destacó la necesidad de adoptar un nuevo texto legal en función de incluir nuevas realidades y concepciones del sector en la mayor de las Antillas, así como programas surgidos después de esa fecha, como el del Médico de la Familia, que dispuso sobre el nivel primario de atención.

De este modo, detalló que contempla desafíos actuales como los retos demográficos a la par del decrecimiento y envejecimiento poblacional y aspectos novedosos como la reproducción humana asistida y la ética médica, desde la formación profesional, el proceder y la interrelación entre los tres niveles del Sistema de Salud.

De igual manera, reafirma la función social de la medicina, el carácter público de sus servicios y la formación de recursos humanos, precisó.

Dagmara Cejas Bernet, directora Jurídica del Minsap, señaló que la entrada en vigor de la Ley se programa para 90 días después de la publicación de su texto, en el mes de abril.

Afirmó que la estructura de salud ha desarrollado acciones de capacitación para preparar el personal que esté en condiciones para contar con estos nuevos instrumentos que son transversales a todo el sistema.

Valoró que este es un día de especial significación que representa el cierre de una etapa de gran trascendencia en el orden organizacional y político del Minsap, y que abre un nuevo capítulo para velar entre todos por su correcta implementación.

Presentes en el lugar autoridades de las direcciones de Epidemiología, Asistencia Médica y Docencia quiénes ahondaron en como la Ley impacta cada una de estas áreas en función de lograr la mayor calidad posible en los servicios de prevención, atención y recuperación de los pacientes, en concordancia con la visión del sistema de salud.

La viceministra primera concluyó que se trata de una norma integral, innovadora y humanista, que refuerza el ejercicio del derecho de la salud pública en las personas, así como los principios de organización y funcionamiento de los servicios.