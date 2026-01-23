Presentan primera serie de superhéroes producida en Cuba

El titular del Icaic resaltó los valores autóctonos y la calidad estética de la obra, que la hacen un producto atractivo, el cual deberá presentarse a nivel internacional acompañado de una buena estrategia de mercado.

En opinión de Triana, estos superhéroes debieran convertirse en los nuevos referentes culturales de la infancia en Cuba, siguiendo el legado de los personajes que marcaron a generaciones pasadas, indicó la publicación.

Significó que Daniel Martín Subiaut, creador, director y coguionista de la obra, supo conectar a TITOVERSE con la tradición animada cubana, especialmente la de Juan Padrón, a través del humor.

“Hemos notado que es divertido para adultos y niños”, dijo, subrayando a la familia cubana como su público meta en el contexto nacional.

En declaraciones exclusivas a Cubadebate, Daniel Martín Subiaut manifestó que el nacimiento de la serie responde tanto a una demanda del mercado asiático –que sugirió ajustes como elevar la edad del protagonista a 15 años– como a la voluntad de llenar un vacío cultural.

“Aprovechar el vacío de superhéroes propios de la generación Alfa cubana y latinoamericana que mira más al norte que a nuestros propios países”, advirtió.

En los capítulos, el protagonista, Tito Reacciona, en su cumpleaños 15, sin darse cuenta activa un bucle temporal denominado TITOVERSE.

En lo adelante, su misión será enfrentar a un demonio japonés, creador de todas las historias de miedo infantiles para poder cerrar el ciclo, tarea en la que será ayudado por tres guerreras de sangre cubana.

Durante la presentación, a la que asistió también Esther Hirtzel, directora de Animados Icaic, Daniel Martín agradeció a todos los que formaron parte del proceso de creación de Titoverse, además, comentó sobre la experiencia de trabajar con varios actores y actrices reconocidos.