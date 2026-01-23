Directivos de organismos internacionales visitan por estos días fincas agrícolas vinculadas al Proyecto Internacional Cienpinos, dedicadas a la producción sostenibles de alimentos, en la provincia de Cienfuegos.

Los funcionarios de la Agencia Sueca Internacional para la Cooperación y el Desarrollo (ASDI), investigadores del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) de Costa Rica y directivos de la Estación Experimental «Indio Hatuey» comenzaron su visita por la Universidad de Cienfuegos para evaluar los resultados del Proyecto Internacional Cienpinos.

La delegación fue recibida por la rectora de la institución académica, la Doctora en Ciencias Orquídea Urquiola Sánchez, según comunicó a Prensa Latina esa institución académica cubana.

Durante el encuentro, el Dr.C. Yhosvanni Pérez Rodríguez, representante de Cienpinos en Cienfuegos, presentó los principales logros y avances alcanzados por la iniciativa desde su puesta en marcha, según informó la casa de altos estudios.

El proyecto Cienpinos, que se desarrolla en las provincias cubanas de Cienfuegos y Pinar del Río, tiene como objetivo promover la producción sostenible de alimentos mediante la implementación de prácticas agrícolas y ganaderas bajas en emisiones y adaptadas al cambio climático.

Durante su estancia en este territorio, a unos 250 kilómetro de La Habana, los especialistas visitarán varias fincas agrícolas vinculadas al proyecto en los municipios de Cumanayagua y Abreus.

Además se reunirán con directivos del área de Desarrollo Territorial Provincial y del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, así como de Comercio Exterior, Inversión extranjera y cooperación internacional del gobierno provincial.

Esta iniciativa es un esfuerzo conjunto del CATIE y la Estación Experimental «Indio Hatuey», y cuenta con financiamiento de la agencia de cooperación sueca (ASDI).

La evaluación realizada en la Universidad de Cienfuegos refuerza la colaboración internacional en torno a este proyecto, que busca contribuir al desarrollo científico y a la seguridad alimentaria en la región.