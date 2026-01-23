Perlavisión

Entrega Primer Ministro Premio Nacional de la Calidad a empresa mixta ALFICSA PLUS S.A.

Por Jorge Domínguez Morado

Ene 23, 2026

El miembro de Buró Político del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Primer Ministro Manuel Marrero Cruz entregó este viernes el Premio Nacional de Calidad a la empresa ALFICSA PLUS S.A. situada en el municipio Cienfueguero de Aguada de Pasajeros.

Acompañado por el vice primer ministro Eduardo Martínez Díaz y las máximas autoridades del PCC y el gobierno en la provincia de Cienfuegos, Marrero Cruz hizo entrega del lauro a directivos y un grupo de trabajadores de la entidad productora de alcoholes finos y superfinos de caña.

Entre los méritos que avalan este premio se encuentran la excelente informatización de su sistema de gestión, las sólidas relaciones con sus clientes que garantizan una alta satisfacción, y la demostrada capacidad de convertir cada proceso de evaluación en una oportunidad de mejora continua.

Según informó la página oficial en Facebook del Gobierno cubano, la concesión del galardón no solo premia el trabajo de su colectivo, sino que también resalta la importancia de la calidad, la innovación y la eficiencia como pilares fundamentales para el desarrollo económico de Cuba.

Ana Isabel Fernández García especialista de calidad en la destilería cubano española expresa el sentir del colectivo. «Es un logro de todos, muy esperado. Un orgullo que haya sido entregado por el Primer Ministro de la República de Cuba. Nos resta ahora cumplir con los compromisos y metas para el 2026»

ALFICSA PLUS S.A sumó en su lista de galardones del pasado año una de las once medallas de oro de la edición 41 de la Feria Internacional de La Habana.

Sus productos alcanzan los mercados internacionales y se destinan a ramas como la farmacéutica, perfumería y sobre todo la de elaboración de rones con Havana Club Internacional como uno de sus principales clientes.

La destilería del batey del antiguo ingenio Covadonga constituye eslabón fundamental del ciclo de economía circular de la empresa agroindustrial azucarera Antonio Sánchez. E

