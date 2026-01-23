El Consejo Provincial Extraordinario de Cienfuegos sesionó este viernes, encabezado por el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz.

Entre las acciones planteadas en el encuentro por la Gobernadora Yolexis Rodríguez Armada sobresalen: incrementar los ingresos a partir de las reservas productivas, consolidar el turismo, incrementar la producción de alimentos, elevar el rigor en el enfrentamiento al delito, y fortalecer el vínculo con el pueblo.

En la jornada se reiteró que la esencia de estas reuniones es, precisamente, la implementación de los acuerdos adoptados en el XI Pleno, el VI Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y el Consejo de Ministros durante el análisis del Plan y el Presupuesto para 2026.

El epicentro del combate es el municipio, donde está el pueblo, las potencialidades, y están concentrados los problemas; por eso es ahí donde tenemos que buscar las soluciones, afirmó el Primer Ministro.

Añadió que no se puede dirigir desde una reunión ni por un informe; es en el terreno, el Gobierno en la calle, ese tiene que ser el estilo de trabajo. Hay que llevar a la práctica los indicadores concebidos en las estrategias de desarrollo de cada territorio.

Programa de Gobierno La sesión del Consejo Provincial incluyó una información sobre el proceso de análisis delpara corregir distorsiones y reimpulsar la economía y la evaluación del funcionamiento de los órganos locales.

Asamblea Nacional del Poder Popular, Poder Popular Fidel La vicepresidenta de laAna María Mari Machado, recordó que este año se celebra el aniversario 50 del. Por ello, el mejor homenaje aes ser mejores en el cumplimiento de nuestra labor como funcionarios públicos y como representantes del pueblo.