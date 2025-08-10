Asunción 2025: Ocho con timonel abre el medallero para Cuba

En una disputada prueba, el bote cubano de ocho con timonel alcanzó hoy la presea de bronce y abrió el medallero para la Mayor de Las Antillas en los II Juegos Panamericanos Junior.

Los criollos llegaron a la meta con crono de 5:45.96, detrás de las embarcaciones de Chile (5:42.26) y Brasil (5:45.75), oro y plata en ese orden, a apenas 21 centésimas de los segundos del podio. A su vez, superaron al bote argentino, otro de los favoritos del evento.

De acuerdo con Leduar Suárez, una de las principales figuras del equipo, la estrategia fue “salir a ganar”.

“Obtener la primera medalla nos hace sentir muy orgullosos, pero esperamos que no sea la única. Aun nos faltan pruebas como el cuatro sin timonel, el cuatro pares de remos cortos y el ocho mixto, y en esos eventos vamos por el título”, agregó.

A su lado, Roberto Carlos Paz, otro de los pilares del conjunto, elogió el trabajo en equipo y la unidad para salir adelante y motivarse previo a la competencia.

Declaraciones de Roberto Carlos Paz, miembro de la nómina que aportó la primera medalla de #Cuba en los Juegos Panamericanos Júnior de #Asunción2025.

Bronce del bote de 8 remos con timonel.

Chile, oro. Brasil, plata. #CubaEstáFirme #ConAmorPorCuba pic.twitter.com/QQ9X5ZUZTd — JIT Deporte Cubano (@jit_digital) August 10, 2025

Ese sentimiento lo comparte Ronny Álvarez, un muchacho que asumió la responsabilidad de timonel de la embarcación, una función prácticamente novedosa para él. “Cada uno de mis compañeros realizó un gran esfuerzo, así que coronarlo con una medalla es una gran alegría”, concluyó.

Por mejorar el resultado de la edición precedente

En la edición precedente de Cali-Valle 2021 los remeros cubanos se despidieron con una presea de bronce, un resultado que ahora puede quedar atrás.

Hoy mismo, tanto Leduar como Roberto Carlos también vieron acción en la final del doble par de remos cortos, una prueba donde cerraron en la quinta posición con tiempo 6:39.06.

Mientras tanto, la dupla de Henry Heredia y Adel Gutiérrez, logró crono de 7:25.16 para terminar en el sexto escaño del dos remos sin timonel.

En la jornada, Ana Jiménez concluyó en la tercera posición de la final B en el par de remos cortos, con un registro de 8:37.86 que le valió para el noveno lugar general.