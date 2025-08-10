La pelota vuelve a los diamantes desde el 2 de septiembre

Regresa el béisbol a estadios cubanos con la Serie Nacional

El cercano 2 de septiembre regresa el principal y más anhelado espectáculo deportivo de los cubanos: la Serie Nacional de Béisbol, ahora en su edición 64.

Así lo confirmó Carlos Martín, director del evento, durante la más reciente visita de trabajo de la Federación Cubana a Matanzas.

Como novedad, el directivo señaló que no habrá semana de recuperación, y los partidos pendientes se jugarán dentro de la etapa clasificatoria. En caso de empate entre equipos sin completar todo el calendario, se acudirá al promedio de ganados y perdidos tras los 75 juegos reglamentarios.

Al igual que la contienda anterior, los juegos tendrán lugar martes, miércoles, jueves, sábado y domingo, con lunes y viernes como días de traslado o descanso. Los ocho primeros elencos avanzan a la postemporada.

Del mismo modo, se conoció que el próximo 22 de agosto sucederá el congresillo técnico de la esperada lid, donde cada manager oficializará su nómina.

La clasificación, según el calendario propuesto, abarcará partidos hasta el 17 de diciembre. Desde el 20 y hasta el 28 del último mes del año, comenzarán los Play Off en la instancia de cuartos de final. Las semifinales arrancarán el 4 de enero y la discusión del título el 23.

La novena que emerja titular, acudirá a la Baseball Champions League Americas, pactada para abril.

Las Tunas, en su condición de vigente monarca, acogerá el choque inaugural en sus predios del estadio Julio Antonio Mella. (Tomado de TV Yumurí)