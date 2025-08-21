Asunción 2025: Oros en atletismo y canotaje, lo mejor del miércoles

Las cubanas Yisnoly López (canoa monoplaza a 200 metros) y Jocelyn Echazabal (100 metros con vallas), protagonizaron este miércoles el mejor desempeño por la Mayor de las Antillas, luego de colgarse sendas medallas de oro en sus pruebas competitivas durante los II Juegos Panamericanos Junior, con sede en la capital de Paraguay.

Temprano ese día de mitad de semana, ni el kayakista Julio Suárez ni el canoista Elvis Reyes pudieron escalar al podio por Cuba en la primera jornada del canotaje. Pero la sorpresa estaba por llegar con el doblón dorado de Yisnoly.

La villaclareña dominó la prueba en la canoa monoplaza a 200 metros, en electrizante cierre contra las representantes de Canadá y Brasil, ocupantes de los puestos 2 y 3 del podio. Remando por el carril 4, la cubana paró los cronómetros con 49,79 segundos, 28 centésimas por delante de la canadiense Élizabeth Desrosiers y a 88 de la brasileña Lorrane Santos.

Estas fueron sus declaraciones a los enviados especiales de Jit:

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Récord y medalla de oro

Recordista de los Juegos y ganadora de la medalla de oro (13.29) en los 100 metros con vallas, Jocelyn Echazabal sacó de la pista el cuarto oro del deporte rey, coronándose como la principal figura de Cuba en una tercera jornada del atletismo junior panamericano que dejó otros resultados discretos para la delegación antillana.

La habanera, gran favorita tras tiempazo récord para los Juegos en semifinales (12.95), confirmó su poderío en la final al cruzar la meta en primer lugar con un tiempo de 13.29 segundos, superando a la barbadense Maya Rollins (13.51) y a la brasileña Lays Silva (13.60).

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

De esta manera la capitalina le tributaba a Cuba, a sus 20 años, el primer título en las carreras sobre la pista del Parque Olímpico de Paraguay. Aquí sus declaraciones:

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

El atletismo cubano ha sido uno de los puntales de la delegación en estos Juegos gracias a los títulos cosechados por Echazabal; el decatleta Josmi Sánchez; el saltador Aniel Molina, y Alejandra Mesa, quien reinó este lunes en el lanzamiento del disco.

A estas cuatro coronas se suman las platas del jabalinista Leykel Cabrera, de la multifuncional Rosmeybi Quesada en el salto largo y de la posta de 4×400 mixta, más el bronce de la jabalinista Claudia Guerrero.

Dos bronces y una plateada, el resto del botín de miércoles

El saldo de esta jornada a mitad de la última semana de actividades en Asunción 2025 se completó con dos metales bronceados y uno de plata.

La mayor contribución corrió a cuenta del equipo cubano de lucha grecorromana, sin embargo bien distante de su actuación en Cali-Valle 2021 (4-1-0). Los grequistas no pudieron concretar una jornada que evidenciase sus mejores argumentos y al final el saldo fue de una medalla de plata y otra de bronce.

Con el segundo escaño cerró Yonat Véliz (67 kg), que venía en busca de revalidar el cetro conseguido hace cuatro años. Pero cedió 7-9 ante el ecuatoriano Jeremy Peralta, en un controvertido combate, de muchas pausas y revisión de vídeos por inconformidad de ambos entrenadores con las decisiones del árbitro.

Véliz ganó el primer período por 5-4, puntos conseguidos por poner pasivo a su rival y luego aplicarle una proyección de gran magnitud. Pero en el segundo tiempo, el vueltabajero fue sancionado por pasividad -realmente, muy pocos la vieron- y eso condicionó el combate. Además, el juez dictaminó también el empleo de un agarre inapropiado suyo, le quitó puntos y se los concedió al sudamericano.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

La medalla de bronce para Cuba fue al aval de Joenni Gómez (77 kg), quien atacó con desbalances al dominicano Stalin Laguerre y defendió con precisión. En este peso venció el estadounidense Rix Aydin, secundado por el venezolano Darfel Parada.

En la mañana el pesista Yulieski Martínez (65 kg), había movido temprano la cosecha tricolor, tras agenciarse un bronce que lo convirtió en el primer medallista de Cuba en el torneo de levantamiento de pesas, con nuevas marcas de 120 kilos en arranque y 148 en envión.

Tras doce jornadas, así van los primeros diez países en el medallero: