El primer secretario del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, participó este miércoles en la XIII Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), donde emitió un enérgico discurso de condena contra las recientes acciones del gobierno de Estados Unidos hacia Venezuela y exhortó a la firme unidad regional.

La cumbre, celebrada de forma virtual, se convirtió en un espacio de solidaridad y apoyo al gobierno del presidente Nicolás Maduro ante lo que los participantes calificaron como amenazas del “imperialismo yanqui”.

Desde La Habana, Díaz-Canel alertó que en la región “vivimos tiempos de enormes desafíos y riesgos excepcionales.

“Cuba denuncia firmemente la nueva demostración de fuerza imperial y hace un llamado al ALBA-TCP y desde aquí a todos los pueblos del mundo a condenar la irracional arremetida de la Administración Trump”, remarcó durante su intervención.

El líder cubano amplió su denuncia al afirmar: “Denunciamos con igual firmeza el estímulo y la financiación a los planes terroristas contra Venezuela, así como la acusación mendaz lanzada por el gobierno de Estados Unidos contra el presidente Nicolás Maduro”.

Ante este escenario, Díaz-Canel argumentó que “no queda otra alternativa que la de enfrentar al imperio que pretende subordinarnos a sus intereses. Y debemos hacerlo firmemente unidos en convicciones y en acción”.

Advirtiendo sobre una postura de realismo defensivo, el presidente cubano señaló que “la paz y la coexistencia pacífica entre los Estados a la que aspiramos no puede asentarse en la ingenuidad ni dejarnos olvidar los peligros. Nos corresponde defenderla como un derecho irrenunciable, y desde posiciones realistas”.

Sobre el conflicto en Gaza, estableció un paralelismo con la situación venezolana, denunciando que “las amenazas que hoy se ciernen sobre Venezuela se basan en la misma filosofía del despojo que ha convertido a una pequeña franja de tierra en el infierno de este mundo. Basta de impunidad sionista. Basta de complicidad imperial”.

Enfatizó el papel crucial del ALBA-TCP, mecanismo de integración fundado por los líderes Fidel Castro de Cuba y Hugo Chávez de Venezuela, calificándolo como el “primer escudo frente a los peligros que acechan a la paz”. “Nos enorgullece que ALBA-TCP se coloque a la vanguardia en la denuncia de los continuos acechos imperiales y que se proyecte como una voz firme frente los designios estadounidenses”, destacó.

Concluyó su intervención con un llamado a la cohesión y un tono de firmeza inquebrantable, asegurando que “ni las bravatas de intervención, ni las presiones políticas y económicas, ni las campañas de desinformación, son suficientes para quebrar las esencias y rendir la dignidad latinoamericana y caribeña, si nos mantenemos cohesionados”.

Afirmó que la fortaleza regional reside en “la fuerza de la historia e ideales compartidos y se afinca en la firme convicción de que la libertad y soberanía de cada pueblo es la libertad y soberanía de todos”.

Invocando el legado de los fundadores finalizó diciendo: “Que la voz de nuestros próceres y el espíritu de Chávez y Fidel a las puertas del año del Centenario del Comandante en Jefe, nos guíen en esta lucha conjunta”. “Que la solidaridad y la unidad inquebrantables sean nuestros escudos”, dijo.

“Solo juntos, unidos por la esperanza y el amor por nuestra tierra, podremos construir el futuro que merecen las generaciones presentes y venideras”, señaló el presidente cubano.