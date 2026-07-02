Atletismo escolar en Cienfuegos por afianzar su hegemonía

La pista de atletismo Rosendo Brunet, de Cienfuegos se reanima con la buena nueva de que volverá en 2024 a las competencias de los juegos escolares el área de lanzamiento de la categoría 13-14 años.

Cienfuegos por afianzar su hegemonía">

El atletismo cienfueguero sigue escribiendo páginas doradas en la historia del deporte escolar. Luego de alcanzar un inédito tercer puesto en la pasada edición de los Juegos Escolares —el mejor resultado de la provincia en esta competencia—, las expectativas para el 2026 no podrían ser más altas. El objetivo ahora es claro: fortalecer la cantera de nuevos talentos que aseguren el relevo generacional y consoliden el protagonismo del territorio en el escenario nacional.

Annia González Mejía, experimentada entrenadora del área de velocidad en Cienfuegos, ofreció detalles del programa de actividades previsto para en el festival deportivo, con sede en la pista Rosendo Brunet, en la conocida “Perla del Sur”.

“Históricamente, entrenadores y atletas del deporte rey en Cienfuegos han sobresalido por su entrega y por los resultados obtenidos tanto en eventos nacionales como internacionales. Ese espíritu de superación es el que nos impulsa a seguir creciendo”, afirmó González Mejía.

La cita, que se enmarca en la alternativa de los festivales deportivos como respuesta a las limitaciones económicas que atraviesa el país, cuenta con la participación no solo de los alumnos de la Escuela de Alto Rendimiento del territorio, sino también de deportistas y preparadores de los combinados deportivos de cada municipio.

“Al igual que en los otros 31 deportes que se practican en la provincia, el atletismo tendrá su festival, y los protagonistas serán nuestros jóvenes talentos, que con su esfuerzo y dedicación demuestran que el futuro del deporte cienfueguero está en buenas manos”, agregó la entrenadora.

Con la mira puesta en el 2026, el atletismo local no solo busca repetir la hazaña, sino superarla. La cita en este festival será el primer paso de un camino que aspira a consolidar a Cienfuegos como una potencia en el deporte rey a nivel escolar.