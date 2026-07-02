España se mete en octavos del Mundial

España mostró superioridad y venció 3-0 a Austria en Los Ángeles (EEUU), asegurando su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.

Mikel Oyarzabal inauguró el marcador a los 36 minutos con un zurdazo de primera que dejó sin opciones al arquero Alexander Schlager, quien venía siendo la figura del partido.

1 – Con #España 🇪🇸, Unai Simón (519 minutos) se ha convertido en el portero con el mayor récord de imbatibilidad en la historia del #Mundial. Ha superado los 517 de Walter Zenga. Histórico. https://t.co/bq6usGgiDX — OptaJose (@OptaJose) July 2, 2026

En el complemento, cuando Austria insinuaba una reacción, Pedro Porro amplió la ventaja con un cabezazo que encaminó el resultado. En el tramo final, Oyarzabal volvió a anotar y selló el 3-0 definitivo.

En la siguiente ronda, España se medirá con el ganador del duelo entre Portugal y Croacia.