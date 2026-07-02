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España se mete en octavos del Mundial

PorRedacción Perlavisión

Jul 2, 2026 #Austria, #España, #fútbol. Copa Mundial de la FIFA 2026

España mostró superioridad y venció 3-0 a Austria en Los Ángeles (EEUU), asegurando su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.

Mikel Oyarzabal inauguró el marcador a los 36 minutos con un zurdazo de primera que dejó sin opciones al arquero Alexander Schlager, quien venía siendo la figura del partido.

En el complemento, cuando Austria insinuaba una reacción, Pedro Porro amplió la ventaja con un cabezazo que encaminó el resultado. En el tramo final, Oyarzabal volvió a anotar y selló el 3-0 definitivo.

En la siguiente ronda, España se medirá con el ganador del duelo entre Portugal y Croacia.

Por Redacción Perlavisión

Redacción Digital de Perlavisión.

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