Autoridades saludan el Día de la Medicina Latinoamericana (+📹)

Dic 3, 2025 #Cienfuegos, #Día de la Medicina Latinoamericana

En el Día de la Medicina Latinoamericana, fecha instituida para la conmemoración del natalicio del científico cubano Carlos Juan Finlay (3 de diciembre de 1833 – 19 de agosto de 1915), descubridor del agente transmisor de la fiebre amarilla, autoridades cubanas felicitan hoy a los profesionales de la Salud de la región.

En su cuenta en la red social X, el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez felicitó a los profesionales del sector: «… llegue nuestro abrazo agradecido a quienes se han consagrado a la más hermosa de las misiones: salvar y preservar con salud la vida humana».

Por su parte, el Primer Ministro, Manuel Marrero, congratuló, en especial, a quienes sostienen, «en medio de las complejidades, nuestro Sistema de Salud, y libran, en cualquier lugar del mundo, una batalla por la vida, convertidos en embajadores de la solidaridad».

Asimismo, el titular del sector, José Ángel Portal, saludó a los trabajadores y estudiantes de la Salud.

«Gracias a todos por demostrar que la Medicina en Cuba no es solo una profesión: es una forma de entender la vida, una expresión de solidaridad y un compromiso con la humanidad», agregó.

En la misma red social, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, envío un fuerte abrazo a los 24 mil colaboradores cubanos de la salud que continúan prestando sus servicios en 56 naciones.

La fiesta es en Holguín

Las actividades centrales por el Día de la Medicina Latinoamericana se celebran este miércoles en la provincia de Holguín. Sobresale la condecoración a profesionales destacados del sector en el oriente del país, así como la entrega de reconocimientos a instituciones con resultados favorables en la atención integral a los pacientes, en servicios territoriales y hospitalarios.

Desde el 3 de diciembre de 1933, Cuba celebra esta fecha con el impulso de programas en beneficio de los sectores vulnerables y el mantenimiento de indicadores de salud pública, aun en medio de las limitaciones ocasionadas por el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra la isla caribeña.

Además, se socializan los protocolos de respuesta a emergencias epidemiológicas, el control de enfermedades crónicas no transmisibles y las acciones dirigidas a la reducción de la mortalidad infantil y materna.

En Video: La conmemoración en Cienfuegos

