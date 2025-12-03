Historias del último lustro de la telenovela cubana

Por Maya Quiroga

Durante los últimos cinco años, la Televisión Cubana (TVC) ha sostenido un esfuerzo notable por mantener viva la tradición de la telenovela nacional. Desde entonces, la Casa Productora ha entregado una secuencia ininterrumpida de obras que, además de conquistar al público frente a la pantalla, han extendido su vida a través de los entornos digitales.

Este trabajo sostenido, sin “baches” en el espacio estelar, ha convertido a la Casa Productora de Telenovelas en uno de los núcleos más activos y sistemáticos de la TVC actual.

La llegada de Ojo de Agua, en los próximos días de este mes de diciembre, confirma esta línea de trabajo. Se trata de un proyecto encabezado por Alberto Luberta Martínez y José Víctor Herrera, con guion de Eurídice Charadán y Lil Romero, que promete cerrar el año de Cubavisión con 80 capítulos llenos de intrigas, emociones y temáticas contemporáneas.

Su antecesora, Regreso al corazón, con argumento y guion de Alberto Jaime Salmón y Yoel Monzón, bajo la dirección general de Loysis Inclán, y codirigida por Eduardo Eimil, ha reafirmado el compromiso de los realizadores con historias donde se entrecruzan los afectos, el amor, las contradicciones cotidianas y el trabajo en el campo.

Cinco años de continuidad y renovación

Entre 2020 y 2025, la telenovela cubana ha experimentado una etapa de continuidad creativa pocas veces vista. El rostro de los días, estrenada en marzo de 2020 bajo la dirección de Nohemí Cartaya y Rafael “Felo” Ruiz, marcó un punto de inflexión.

En 83 capítulos, los guionistas Ángel Luis Martínez y Sergei Svoboda, abordaron asuntos sensibles de la sociedad cubana: la maternidad compartida, el envejecimiento poblacional, la adopción y las familias diversas. Su elenco —integrado entre otros por Daisy Granados, Yasmín Gómez, Erdwin Fernández y Tamara Morales— ofreció momentos memorables que el público agradeció.

En 2021, Vuelve a mirar, dirigida por Ernesto Fiallo y codirigida por Julio César Ramírez, profundizó en el envejecimiento activo. Con un reparto de lujo —Rubén Breña, Paula Alí, Nieves Riovalles, Manuel Porto, Manolín Álvarez y Miriam Socarrás—, la telenovela resaltó la vigencia de los actores veteranos y la madurez narrativa del formato.

A finales de 2021 se estrenó la telenovela Tú, dirigida por el cineasta Lester Hamlet, a partir de un guion de Amílcar Salatti, Yoel Infante, Eduardo Vázquez y un argumento original de Alberto Luberta Martínez.

En 56 capítulos, abordó la falta de audición en niños que reciben atención especializada. A la vez, posibilitó disfrutar de canciones en las voces de Haila María Mompié, Telmary y Luna Manzanares.

Tan lejos y tan cerca (2022), con argumento y guion de Alberto Luberta Martínez y Lil Romero, tuvo como director al propio Luberta junto a Loysis Inclán. Se centró en un matrimonio que fortalece su vínculo familiar y de pareja al enfrentar la pandemia de la Covid-19. En los roles protagónicos estuvieron Mayté Galván, Alberto Corona y Alberto Yoel García.

El 22 de agosto de 2022 se estrenó por la señal de Cubavisión, Los hijos de Pandora, con guion de Ariel Amador Calzado y dirección de Ernesto Fiallo, una historia de familias, paternidad responsable y masculinidades en transformación.

En 2023, Felo Ruiz entregó Asuntos pendientes, un drama contemporáneo que se centra en la historia de tres mujeres quienes, desde diferentes puestos de trabajo, se enfrentan en un ambiente hostil y machista, en entornos dominados por hombres.

El derecho de soñar (2023), de Luberta Martínez y Fiallo, le rindió homenaje al nacimiento de la Radio Cubana, en su centenario, con un guiño metatelevisivo: contar la historia de los propios pioneros del medio, con la participación de algunos Premios Nacionales de la Radio.

Viceversa (2023), dirigida por Loysis Inclán y Felo Ruiz, a partir del argumento de los guionistas Amílcar Salatti, Yoel Infante y María Claudia Figueroa, parte de la historia de tres parejas de jóvenes que acuden a un concierto de música electrónica y sufren un accidente, lo que detona los sucesos posteriores.

En 2024, Renacer, dirigida por Heiking Hernández –a partir del guion de Yoel Monzón, inspirado en Kramer vs. Kramer–, volvió a sensibilizar al público con una historia de separación, responsabilidad parental y amor filial.

Mientras tanto, Sábados de Gloria (2025), con dirección de Tamara Castellanos, guion de Jorge Luis Sánchez y las actuaciones de Yessie Guridi, Tahimí Alvariño y Yudexi de la Torre, se centra en tres mujeres que son amigas desde la infancia y acostumbran a reunirse los sábados para hablar de sus conflictos y alegrías.

Esta cadena de proyectos evidencia no solo la vitalidad de la Casa Productora de Telenovelas, sino su capacidad para integrar nuevas generaciones de guionistas, realizadores y actores a una tradición que ha acompañado al pueblo cubano durante más de seis décadas.

De la pantalla al espacio digital

Uno de los mayores logros recientes es la penetración de la telenovela cubana en el entorno digital. En los últimos años, los equipos creativos han aprovechado redes sociales como Facebook e Instagram para compartir avances, fotografías, reels, anécdotas del rodaje y mensajes directos con la audiencia.

A manera de ejemplo, la cuenta oficial de El rostro de los días en Instagram superó los 13 mil seguidores, demostrando la capacidad de conectar con públicos diversos, incluidos jóvenes acostumbrados a consumir contenido en línea.

La interacción se expandió más allá de las plataformas institucionales: grupos de WhatsApp, otras redes sociales así como páginas personales de los protagonistas y foros de debate permitieron que el público no solo comentara, reprodujera situaciones a través de memes, debatiera ideas sino también influyera en la recepción y discusión de los temas tratados, una práctica en ascenso desde ese momento.

Actualmente se mantienen activos grupos y páginas de Facebook que cambian de nombre a medida que se estrena una nueva telenovela. En tanto, la Casa Productora ha defendido la práctica de crear canales de Telegram para socializar contenidos relacionados con estos dramatizados.

Recientemente, la asesora Eunice Peña devino realizadora del podcast Detrás de la novela, para sitios de redes sociales, conducido en esta primera temporada por el comentarista deportivo Camilo Pérez Pérez y la actriz Linda Soriano, quienes develan las interioridades y el detrás de cámaras de la telenovela en curso.

En un país donde la televisión tradicional sigue siendo un puente emocional y social, estos espacios digitales han servido como prolongación de la vida de cada historia.

Compromiso y desafío

Mantener un ciclo continuo de producción durante cinco años —sin interrupciones y con altos niveles de audiencia— confirma la profesionalidad y la pasión de un equipo comprometido con su público. Así se ha cubierto una demanda de entretenimiento, y se ha respondido a una función cultural profunda: reflejar desde la ficción las tensiones, los valores y los sueños de la sociedad cubana.

La Casa Productora de Telenovelas ha sabido adaptarse a los tiempos que corren. Al equilibrio entre melodrama y realismo, ha sumado narrativas más inclusivas y temáticas contemporáneas. En ese trayecto se ha configurado un puente entre tradición e innovación: la telenovela de hoy se mira en el espejo de la sociedad, pero también conversa con ella a través de un dispositivo móvil, un hashtag o un comentario al pie de una publicación en Internet.

Ahora que Ojo de Agua llega a las pantallas, poco a poco comenzará a ocupar también el centro de las conversaciones que cruzan pantallas, plataformas y generaciones, mediante diálogos que demuestran que las historias audiovisuales cubanas, más que nunca, siguen latiendo en el corazón del pueblo.