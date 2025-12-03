Trabajan para restaurar servicio eléctrico en la zona occidental

El ingeniero Lázaro Guerra Hernández, director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, informó hoy que la desconexión del sistema eléctrico nacional (SEN) ocurrida en la madrugada en la zona occidental fue causada por una avería en la línea de transmisión que enlaza las termoeléctricas (CTE) de Santa Cruz y Guiteras.

En la revista Buenos Días el directivo explicó que la falla provocó la sobrecarga de otra línea y dividió el sistema en ese punto, dejando sin servicio eléctrico a varias provincias del occidente, mientras el resto del SEN se mantuvo estable.

Tras el incidente, salieron de servicio las CTE del Mariel y Santa Cruz del Norte, en tanto las unidades de Céspedes y Felton se desconectaron por oscilación de frecuencia, aunque ya iniciaron el proceso de arranque.

Guerra precisó que la Guiteras nunca salió de servicio y que las unidades de generación de la región oriental continúan operando con estabilidad.

Señaló que se aplican los protocolos de restauración en la zona occidental, un proceso más rápido que cuando se interrumpe todo el sistema.

Al existir estabilidad en la provincia de Matanzas, el trabajo consiste en energizar progresivamente las subestaciones, lo cual se encuentra en ejecución, explicó.

La Unión Eléctrica (UNE) anunció que las Unidades de Energás están generando, la CTE Carlos Manuel de Céspedes está en proceso de arranque y la CTE Felton se encuentra en línea, incrementando progresivamente su carga.

Se ha comenzado a restablecer el servicio en algunas subestaciones de La Habana y parte de Mayabeque, refirió la UNE.

Aclaró que, paralelamente, se continúa incrementando la capacidad de generación con el apoyo de los parques fotovoltaicos.

De acuerdo con la Empresa Eléctrica de La Habana, a las 9:00 horas se habían restablecido siete subestaciones y 43 circuitos de distribución, que representan el 15.1 por ciento de la capital del país.

Asimismo, la empresa dio a conocer que se restableció el servicio en siete hospitales y dos fuentes de abasto de agua fundamentales.

Por otra parte, la Empresa Eléctrica de Mayabeque informó que restableció el servicio en cuatro circuitos.

La Unión Eléctrica exhortó a la población a mantenerse informada por los canales oficiales de comunicación, incluidos Telegram, WhatsApp, ToDus, X y Facebook, además del Centro de Atención Telefónica 18888.