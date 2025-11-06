Avanza el acopio de café en montañas cienfuegueras

foto: Modesto Gutiérrez

La cosecha cafetalera avanza en las montañas cienfuegueras del macizo de Guamuhaya. A un mes de iniciada la recolección de los primeros granos, afiliados del sector cooperativo y campesino acopian ya casi 14 toneladas (t) del grano rojo en las diez cooperativas que se dedican a ese cultivo en el lomerío del municipio de Cumanayagua.

Orelvis Acosta Durán, al frente de la actividad agroalimentaria en el Buró Provincial de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños en Cienfuegos, dijo que la contienda superará a la precedente en unas 60 t, con un estimado de 146 t de café al cierre de la campaña.

Más de 200 campesinos de Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) y de Créditos y Servicio (CCS) realizarán la contienda con medios propios, según la maduración del grano y los picos de acopio, etapa en la que serán movilizados, hasta los meses de febrero y marzo del próximo año.

Agregó el dirigente anapista que el 80 por ciento del café que producen los campesinos cumanayagüenses va a despulpe y tiene como destino el consumo nacional y la exportación, principalmente el arábigo, último en entrar a cosecha por su demora para madurar.

Las recientes lluvias beneficiaron los cafetales del macizo de Guamuhaya, de ahí que campesinos y cooperativistas cienfuegueros manifiesten pronósticos favorables para el cumplimiento del plan y el desarrollo de las actividades culturales de los cafetos.

Durante la actual etapa garantizan los viveros para la siembra, la hoyadura, completan la sombra para conseguir mayores rendimientos en la próxima zafra y avanzar en el programa de desarrollo previsto en este importante renglón económico.