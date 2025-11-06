Perlavisión

Eléctricos de Cienfuegos apoyan restablecimiento de servicios en centros vitales de Santiago de Cuba

PorJorge Domínguez Morado

Nov 6, 2025

Vuelven los hombres y mujeres de la Empresa Eléctrica de Cienfuegos a ser protagonistas en tiempos de solidaridad, en momentos cuando más se tienden las manos para levantar lo que el viento se llevó.

Están en Santiago de Cuba 74 trabajadores, 42 de ellos linieros, como integrantes del contingente José González Guerra, ayudando a restablecer el servicio eléctrico en la segunda ciudad en importancia de la nación.

Desafían ríos inundados, carreteras de difícil acceso, postes partidos, cables en el piso, pero lo que más lo más impacta en al corazón son las muestras de agradecimiento en los hogares donde regresa la electricidad.

«Estamos bien Jorge, comprometidos a cumplir con lo que venimos a hacer a Santiago de Cuba, devolverles el servicio eléctrico», me asegura vía WhatsApp Ricardo García Parra, asesor de la dirección general de la Empresa Eléctrica Eléctrica de Cienfuegos. «El contingente está en magníficas condiciones, dispuesto a todas las labores que tengamos que hacer y las horas que sean necesarias. No nos iremos de aquí hasta que reciban el servicio todos los clientes que tenemos».

El huracán no había tocado tierra y ya este contingente encabezado por Rance Felipe Sosa, director general de la Empresa Eléctrica de Cienfuegos, estaba en carretera para incorporarse lo más rápido ) posible a los trabajos de recuperación luego del paso de Melissa.

El viernes 31 de octubre comenzaron las labores y los eléctricos de Cienfuegos asumieron las operaciones en los circuitos 17 y 18 de la capital santiaguera los cuales alimentan centros de salud y acueducto.

«Ya el lunes tres realizamos los trabajos con vista a la energización de ambos circuitos.Fueron de los primeros primeros circuitos que tomaron servicio en la ciudad. Desde el miércoles cinco se continuaron lo trabajos asociados al circuito 17 pero en este caso ya para tratar de dar el servicio a la zona de la Universidad de Oriente, entre otros lugares»

El continente tiene asignados otros tres circuitos. Más de tres mil clientes cuentan con servicio eléctrico resultado de este aporte solidario que llega desde la Perla del Sur.

