Operación Carlota: un compromiso de Cuba con la dignidad humana

La Operación Carlota trascendió lo militar para convertirse en compromiso de Cuba con la dignidad humana, manifestó hoy el general de División Víctor Rojo Ramos, jefe de la dirección política de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), durante el acto conmemorativo por los 50 años del inicio de la histórica misión internacionalista de ayuda a Angola.

En el acto político y ceremonia militar, presididos por Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, Rojo Ramos alegó que la epopeya no solo ratificó el carácter internacionalista de la Revolución, sino también el firme propósito de apoyar la justicia y la autodeterminación de los pueblos.

De Angola regresamos a la patria victoriosos, con la frente en alto, orgullosos de cumplir un elemental deber y saldar una deuda con la humanidad; volvimos, además, acompañados por los restos mortales de los caídos en la misión, a quienes les rendimos el más sentido tributo, señaló el coronel de la Reserva Lázaro Oquendo Ordóñez, combatiente en la nación africana.

Para honrar la memoria de los héroes y mártires participantes en la Operación, depositaron ofrendas florales a nombre del General de Ejército Raúl Castro Ruz, del Presidente Díaz-Canel y del pueblo de Cuba ante el Monumento al Esclavo Rebelde, en áreas del museo de Triunvirato, del municipio Limonar, en Matanzas.

También en predios del otrora ingenio Triunvirato se recordó el aniversario 182 de la histórica sublevación liderada en la zona por Carlota, esclava de origen lucumí cuyo nombre identifica la operación devenida en epopeya de solidaridad en la que desde 1975 se hermanaron cubanos y africanos.

Entre los participantes en la ceremonia se encontraban, además, Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del PCC; el general de Cuerpo de Ejército Joaquín Quintas Solá, viceministro de las FAR; otros representantes políticos y gubernamentales del pueblo; los embajadores de Namibia y Sudáfrica, la encargada de negocios de Angola en Cuba, y familiares de mártires internacionalistas.

La Operación Carlota comenzó el 5 de noviembre de 1975 y trascendió como justa hazaña militar internacionalista en la historia contemporánea de Cuba; logró la independencia definitiva de Angola, la liberación de Namibia y la eliminación del régimen del apartheid en Sudáfrica.