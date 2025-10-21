Avisan de posible formación hoy de tormenta en el Caribe Central

La onda tropical AL98 ofrece ya evidencias del desarrollo de un centro bien definido, con vientos de hasta 75 kilómetros por hora.

Las observaciones de satélite, radar y superficie sobre la onda tropical AL98, ubicada en el este del mar Caribe, ofrecen ya evidencias del desarrollo de un centro bien definido, con vientos de hasta 75 kilómetros por hora.

De acuerdo con el más reciente reporte del Centro Nacional de Huracanes, se espera durante el día de hoy la formación de una tormenta tropical, en cuyo caso llevaría por nombre Melissa.

La propia fuente añade que el organismo se ralentizará sobre el Mar Caribe central, lo que posiblemente provocará en las próximas 24-48 horas fuertes lluvias y vientos con ráfagas sobre porciones de las islas de Curazao, Aruba y Bonaire.

El parte emitido a las 8:00 de la mañana de este martes 21 de octubre advierte a los organismos encargados en Puerto Rico, la Española, Jamaica y Cuba sobre la necesidad de monitorear el progreso de este sistema, habida cuenta el riesgo de fuertes lluvias e inundaciones, vientos de entre 40 y 70 km/h y oleaje fuerte a finales de esta semana.

La actual temporada ciclónica, que arrancó el 1 de junio último y se extiende hasta el 30 de noviembre, ha tenido una evolución inédita en comparación con ciclos anteriores. Hasta el momento, se han formado siete tormentas tropicales, una subtropical y cuatro huracanes.