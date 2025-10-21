El secretario de organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales, evocó este martes el aniversario 65 de la integración del movimiento juvenil cubano.

Morales, a través de la red social X, hizo alusión a las palabras expresadas por Ernesto Guevara en el segundo aniversario de la organización, donde empezará que «la juventud cubana debe definirse en una sola palabra: vanguardia».

La integración de las fuerzas juveniles para conformar la Asociación de Jóvenes Rebeldes (AJR) fue un acto unitario de mucha trascendencia para la Revolución.

Dependiente del Departamento de Instrucción del Ejército Rebelde, y con el propósito de integrar a la juventud en defensa del proceso revolucionario, la AJR había sido creada el 28 de enero de 1960 y durante su primera Plenaria nacional, meses después, se convirtió en una asociación con cabida para todos los jóvenes revolucionarios.