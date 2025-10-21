Perlavisión

La TV de Cienfuegos

Cuba

Cuba recuerda aniversario 65 de la unión del movimiento juvenil cubano

PorPrensa Latina

Oct 21, 2025 #Cuba, #Juventud

El secretario de organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales, evocó este martes el aniversario 65 de la integración del movimiento juvenil cubano.

Morales, a través de la red social X, hizo alusión a las palabras expresadas por Ernesto Guevara en el segundo aniversario de la organización, donde empezará que «la juventud cubana debe definirse en una sola palabra: vanguardia».

La integración de las fuerzas juveniles para conformar la Asociación de Jóvenes Rebeldes (AJR) fue un acto unitario de mucha trascendencia para la Revolución.

Dependiente del Departamento de Instrucción del Ejército Rebelde, y con el propósito de integrar a la juventud en defensa del proceso revolucionario, la AJR había sido creada el 28 de enero de 1960 y durante su primera Plenaria nacional, meses después, se convirtió en una asociación con cabida para todos los jóvenes revolucionarios.

Por Prensa Latina

Agencia de Noticias Prensa Latina. Noticias de Latinoamérica y del mundo desarrolladas minuto a minuto desde las corresponsalias y redacciones de Prensa Latina.

Entrada relacionada

Béisbol Cienfuegos Cuba

La Pelota ⚾️ Elefantes-Toros, una subserie a mitad de calendario

Oct 21, 2025 Héctor Castillo Toledo
Cuba Sociedad

La persona trabajadora de confianza y el anteproyecto de Código de Trabajo

Oct 21, 2025 Cubadebate
Cuba

Avisan de posible formación hoy de tormenta en el Caribe Central

Oct 21, 2025 Redacción Perlavisión

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

📹Programas de Perlavisión