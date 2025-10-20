Onda tropical avanza hacia el centro del mar Caribe

Una onda tropical ubicada en el este del mar Caribe produce este lunes un área concentrada de lluvias y tormentas eléctricas por lo que existen condiciones propicias para el avance de un sistema ciclónico durante los próximos días.

Así lo confirma el más reciente reporte del Centro Nacional de Huracanes, el cual precisa que el futuro evento presenta un 80% de formación esta semana.

El sistema AL 98 se mueve hacia el oeste rumbo al centro del mar Caribe y se espera que disminuya su velocidad en los próximos días.

Las condiciones ambientales se volverán más propicias para su desarrollo y es probable la formación de una depresión o tormenta, añade el informe. La actual temporada ciclónica, que arrancó el 1 de junio último y se extiende hasta el 30 de noviembre, ha tenido una evolución inédita en comparación con ciclos anteriores.

Hasta el momento, se han formado siete tormentas tropicales, una subtropical y cuatro huracanes. De formarse una tormenta tropical, llevaría el nombre de Melissa.