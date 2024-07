Juegos Escolares: Cienfuegos lidera el bádminton y Matanzas lo hace en el canotaje

Luego de seis extensas jornadas competitivas del canotaje y el bádminton en Cienfuegos concluyen estos deportes su desempeño en la 60 edición de los Juegos Escolares.

Por décimo octava ocasión consecutiva los canoistas de las categorías escolar y juvenil de Matanzas ganaron esta lid, escoltados por Villa Clara.

Por medallas, los de la Atenas de Cuba conquistaron 14 preseas de oro, nueve de plata y siete de bronce, aunque por puntos los del centro del país estuvieron coqueteando con los yumurinos en el medallero: se quedaron con ocho preseas de oro e igual cifra de plata y siete de bronce .

Lies Maray Guel Robaina, comisionada de canotaje en Matanzas, expresa que “está muy contenta por preservar de forma continúa la cadena de victorias en estas lides, lo cual se logra con mucho esfuerzo y sacrificio y sobre todas las cosas, por la unidad de todos los entrenadores de la provincia y el apoyo de la familia sin la cual resulta imposible”.

En el bádminton categoría escolar los cienfuegueros preservaron el primer lugar alcanzado el año anterior ,escoltados por Artemisa y Santiago de Cuba.

Sin muchos cambios en los puestos cimeros del canotaje y el bádminton finalizan estos deportes su desempeño,pero si con una cantera de atletas nada despreciables rumo al próximo ciclo olímpico.