Ministro de Economía: Se avanza en la descentralización de competencias, pero no es suficiente

Con la presencia del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se inició el trabajo de la Comisión de Asuntos Económicos previo al tercer periodo ordinario de sesiones del Parlamento en su décima legislatura, convocado a partir del 17 de julio.

En esta jornada, los diputados analizan el cumplimiento de tres acuerdos: la descentralización de competencias a los municipios, el trabajo por cuenta propia y las medidas para fortalecer la contabilidad. Igualmente, revisan el plan de la economía.

En la tarde, los parlamentarios recibirán un informe de la Contraloría sobre acciones de control del presupuesto y la liquidación del mismo en lo que va de año.

El ministro de Economía, Joaquín Alonso Vázquez, señaló que sigue siendo prioridad la producción de alimentos para lograr la sustentabilidad de los municipios.

Fueron identificadas varias empresas que pueden pertenecer al sistema agroalimentario municipal. “Hasta el 25 de junio, se han traspasado o creado 113 empresas para esta instancia”, informó.

Además, comentó sobre el proceso de traspaso y las capacitaciones para la entrega de competencias, ofreciendo talleres para elaborar los planes de autoabastecimiento. “Existen destinos que no se explotan y falta rigurosidad en el control. De manera general, no se logra establecer un balance entre los planes de desarrollo local y los planes de autoabastecimiento”.

El ministro también indicó que, como parte de la descentralización, se crearon nuevas estructuras para la atención del desarrollo territorial y los actores económicos, aunque reconoció que se debe trabajar para cubrir las plantillas.

Al comentar sobre su experiencia, el gobernador de Camagüey afirmó que la preservación del patrimonio estatal es una prioridad.

Uno de los temas más complejos es la disponibilidad de combustible, pues la distribución a nivel local es insuficiente. “Uno de los avances es la creación de la empresa municipal de comunales, con una situación muy tensa a partir de la descapitalización del sector. Necesitamos nuevos ingresos para preservar a los trabajadores. Hay mucha migración por los bajos salarios”, comentó.

Asimismo, indicó que los servicios necrológicos a nivel local siguen siendo un reto.

Más adelante, el ministro de Economía advirtió que las pérdidas y los créditos vencidos no se traspasan al municipio, sino que se pasan al grupo empresarial que hizo el traspaso. Explicó que hay dos empresas que aún no lo han logrado, lo cual se debe a indisciplinas o desconocimiento. Sin embargo, destacó que la empresa municipal nace sana.

Carlos César Torres, del municipio de Pinar del Río, afirmó que el proceso de planificación del desarrollo municipal es un desafío que refleja el potencial de los municipios y que se deben tener en cuenta a todos los actores económicos del territorio.

“Si los municipios no tienen un sistema empresarial propio, no se puede avanzar en el proceso de descentralización. No se trata de cambiar la estructura por cambiarla, sino de lograr capitalizar esas empresas. ¿Cómo se usa el 1%? Esto hay que conducirlo desde el Gobierno, sobre todo la soberanía alimentaria a partir del balance alimentario municipal”, dijo.

Resaltó que gracias a este proceso se ha logrado ir reduciendo el déficit fiscal en algunos municipios.

Al presentar los resultados de la implementación del perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Martha Elena Feitó, comentó que tras la realización de los recorridos en el país, se encontraron 37 violaciones fundamentales, siendo las más recurrentes el funcionamiento de la ventanilla única, las facultades de los actores económicos y el cumplimiento de la bancarización. En el caso de la contratación de trabajadores y la presencia del trabajo informal, la ministra recordó que se limita la contratación a un máximo de tres personas, incluidos los familiares. “Si se sobrepasa esta cifra, el trabajador por cuenta propia debe pasar a otra forma de gestión”. Feitó explicó que las nuevas normas aprobadas recientemente disponen que las personas contratadas se rijan por el régimen general de seguridad social, y se regulan las obligaciones del titular con las personas contratadas. Otras modificaciones incluyen la conceptualización del proyecto de trabajo, la definición de las actividades secundarias que deben tener una relación fundamental con la actividad principal, así como la incorporación de nuevas contravenciones. “Se realizaron además ajustes a los plazos de aprobación de los proyectos, y se reforzó la obligatoriedad del uso de las cuentas bancarias y el cumplimiento de lo dispuesto en materia de precios”, agregó la ministra. En cuanto a la ventanilla única y la plataforma digital, se buscó una solución para que los trabajadores por cuenta propia reciban los documentos a tiempo por parte de la ONAT y el MTSS. “Se trabaja para adecuar la clasificación de las actividades de los trabajadores por cuenta propia, a la vez que se modifica el procedimiento para modificar sus proyectos de trabajo”. La ministra también informó que se mantiene la obligatoriedad de solicitar el autorizo para ejercer la actividad por cuenta propia de manera presencial en las oficinas de trabajo. Respecto a las contravenciones, se incorporan nuevas y se ajustan las cuantías de las multas en función de su gravedad. Feitó Cabrera indicó que aún se identifican algunas dificultades, como la conectividad entre las plataformas que inciden en el cumplimiento de los plazos, así como el uso de la cuenta fiscal. Finalmente, la ministra informó que en la actualidad 598,270 personas ejercen el trabajo por cuenta propia, de las cuales el 37% son mujeres y el 18% jóvenes. Las actividades fundamentales son el alojamiento y servicio de comida, la industria manufacturera, otros servicios, la ganadería y agricultura, y la información y comunicación. ¿Qué pasos se dan para fortalecer la contabilidad? Sobre el tema de las normas contables, se han ido actualizando con nuevos procedimientos, a través de un amplio proceso de capacitación, dijo el ministro. “Se han emitido tres normas importantes, así como 8 procedimientos complementarios”. Asimismo, se han desarrollado varios cursos de capacitación con la ANEC de cara a los nuevos actores económicos, con más de siete mil participantes, así como más de 200 servicios con la empresa Caudal. “Hemos realizado talleres y cursos relacionados sobre contabilidad, elaboración de fichas de costo, estados financieros, etc”. Entre las principales dificultades, se aprecia un deterioro e incumplimiento de las fechas de entrega de los estados financieros a la ONEI y de las informaciones al Ministerio de Finanzas. También se observa una limitada entrega de recursos financieros a los municipios y unidades presupuestadas, debido a reiteradas deficiencias en la contabilidad e indisciplinas financieras. Además, se aprecia falta de completamiento de las plantillas. Propuesta de medidas: Mejorar las condiciones de trabajo.

Minimizar las causas que motivan la no emisión de la información financiera.

Revisar el tratamiento salarial de las estructuras financieras y contables. Por otra parte, Juana Lilia Delgado Portal, ministra presidenta del Banco Central de Cuba, dijo que hay un seguimiento exhaustivo al registro contable para evitar el lavado de activos. “Están siendo rigurosos en esta actividad, para que la actividad contable cumpla el papel que le corresponde”.