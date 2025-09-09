Perlavisión

Representación cienfueguera en el bádminton de Juegos Panamericanos Junior

Primitivo González Prado

Sep 9, 2025

El bádminton, sin ser de los deportes de mayor tradición y arraigo en la isla los practicantes de esta disciplina en la Perla del Sur, se presentan entre las mejores resultados por provincias en el país con varias figuras del territorio con participación en juegos múltiples del área.

En los Segundos Juegos Panamericanos Junior efectuados en Asunción, Paraguay el deporte de las raquetas y los volantes tuvo representación de dos atletas cienfuegueros: Leyaní Contreras y Leandro Gil

Gil confiesa que desde niño fue un sueño representar a su país en un evento internacional y se dio ahora , aunque no con el resultado que quería ,se quedó en cuartos de finales, pero para su primer evento internacional ,sin roce con figuras destacadas del área, sin duda fue una buena oportunidad para ganar en experiencia.

«Ahora a prepararnos para buscar la clasificación para los juegos centroamericanos donde esperamos estar nuevamente el próximo año y con pretensiones de salir mejor porque sin duda los juegos me enseñaron los puntos que tengo que fortalecer».

El bádminton como otras disciplinas deportivas no están ajena a la falta de roce internacional y sobre todo cuando en el continente se efectúan anualmente más de diez eventos que aportan puntos para el ranking mundial y los nuestros por las limitaciones económica del país apenas participan cuando más en tres torneo anuales y que ahora hayan tenido la oportunidad de competir en los Juegos Panamericanos Jjunior es de gran utilidad para continuar creciendo como deportistas.

