¿Quiénes son los Nominados a los Premios Enrique Almirante 2025?

(Escrito por: Valia Valdés)

El otorgamiento de los Premios Enrique Almirante 2025 forma parte del programa de actividades de la Agencia de Representaciones Artísticas Caricatos, con motivo de su 25 aniversario. La entrega de estos reconocimientos invita a recordar al admirado actor, quien, en su larga trayectoria, se distinguió por valiosas interpretaciones en la radio, el cine, la televisión y el teatro.

Los méritos artísticos de Enrique Almirante, su labor en la Agencia Caricatos y en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), así como su comportamiento respetuoso hacia el público y sus colegas, lo convirtieron en una personalidad admirada y querida por todos.

Entre las propuestas para celebrar los festejos de la Agencia de Representaciones Artísticas se incluye la realización del Coloquio Ciencia, tradición e innovación en las artes escénicas, que tendrá lugar en el Hotel Habana Libre los días 10 y 11 de septiembre, en doble sesión.

El evento teórico abordará, entre sus principales temáticas: El teatro del relato, Telarte: vestir la identidad, Investigaciones y metodologías en la danza folklórica, Dirección artística. Asimismo, se estrenará el documental Alfredo O´Farrill, Papá Shancó, realizado por Pedro Maytín.

Como parte de una nueva etapa de trabajo, Caricatos revitalizó el Sello de Producciones Audiovisuales Caricatos con la producción del documental Una historia entre actos, dirigido por Pedro Maytín, a partir de una idea original de Anarlyn de las Mercedes Oliva.

En entrevista concedida al Portal TVC, Anarlyn, directora de la Agencia de Representaciones, explicó que el propósito fue plasmar el significado de la institución para los artistas, al tiempo que destacó el valor patrimonial del cortometraje, pues incluye declaraciones de algunas de sus figuras fundadoras —aún en activo— y de otros colaboradores imprescindibles. La directiva enfatizó además en la necesidad de promover el talento que aglutina Caricatos en Cuba y en el exterior, con el fin de impulsar la comercialización de las artes escénicas.

Los Premios Enrique Almirante, de carácter bianual, se vieron interrumpidos por la pandemia de la COVID-19. Por ello, la selección de nominados en 2025 abarca el período 2020-2024. De esta manera, la premiación distinguirá a los artistas con resultados relevantes en las diferentes categorías de servicios que brinda la Agencia: actuación masculina y femenina en distintos medios, dirección artística de espectáculos, espectáculo escénico-musical, espectáculo danzario, realización técnico-audiovisual, realización audiovisual, presentación de espectáculos en vivo (masculino y femenino), espectáculo de narración oral, puesta en escena para niños, así como coreografía y diseño en diversas especialidades.

En atención al perfil de esta publicación, se destacan los nominados al Premio Enrique Almirante 2025 en la categoría de Actuación para Televisión. Los seleccionados son: Rigoberto Rufín, por el programa infantil Corazón Feliz; Néstor Jiménez, por la telenovela Viceversa; Alejandro Cuervo, por Los hijos de Pandora; y Jorge Martínez junto a Frank Andrea Mora, por El derecho de soñar.

En la categoría de Actuación Femenina para Televisión fueron nominadas: Clara García, por la serie Calendario; Belissa Cruz y Eileén Acosta, por la telenovela Asuntos pendientes; Yudexi de la Torre, por Los hijos de Pandora; y Yaité Ruiz, por El derecho de soñar.

La ceremonia de premiación tendrá lugar el martes 23 de septiembre, a las 4:00 p. m., en el teatro del Museo Nacional de Bellas Artes.

La notable aceptación alcanzada por los nominados a los Premios Enrique Almirante 2025 constituye el logro más preciado para los artistas. No obstante, las consideraciones de los jurados al elegir a los ganadores de este prestigioso galardón reflejan la confianza en el talento que distingue al diseño, las artes escénicas y las producciones audiovisuales de la isla.