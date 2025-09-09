Convocan en Cuba a Premio Santamareare de radio y audiovisuales

La Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) en la central provincia de Villa Clara convocó a la 41º edición del Premio Santamareare 2025, con sede en la ciudad de Caibarién dedicado a creadores de la radio y el audiovisual.

Samuel Urquía, presidente de la filial de Audiovisuales y Radio en el Comité Provincial de la UNEAC, informó que el evento tendrá lugar entre el 27 al 29 de noviembre próximo, con carácter nacional, y dedicado al 75 aniversario de la televisión cubana.

Igualmente será en homenaje a los 40 años de la emisora Radio Caibarién, enclavada en el territorio desde donde se originaron las primeras transmisiones radiales en Cuba, a inicios de la década de 1920.

Como parte del evento también ocurrirá un segmento teórico, con la presencia de Mirta Ibarra, Premio Nacional de Cine, así como de otros destacados periodistas, creadores e investigadores, para dialogar sobre temas vinculados al séptimo arte, la radio y la televisión en medio de las nuevas condiciones de producción y distribución de contenidos.

Según la convocatoria divulgada, en esta edición el certamen estará abierto además a las producciones para internet, con el objetivo de contribuir al desarrollo artístico de los medios de comunicación y elevar la calidad de sus creaciones, en un año en el cual por única vez será entregado el lauro Caridad Martínez a un artista por su obra en espacios dramatizados.

Las bases del evento establecen que podrán concursar todos los realizadores de la radio y del audiovisual en Cuba, sean miembros o no de la UNEAC, así como creadores y artistas que realicen su obra de manera independiente.