Inician en Cienfuegos debates sobre anteproyecto de Ley del Código de Trabajo

PorLuzdeibys González Forcades

Sep 9, 2025 #Código del Trabajo, #Cuba

Este lunes, la Unidad Empresarial de Base Cereales Cienfuegos acogió la primera asamblea sindical del municipio cabecera para el debate sobre el anteproyecto de Ley del Código de Trabajo.

Anaelis Peña Aguilar, secretaria de la Central de Trabajadores de Cuba en la capital cienfueguera, anunció citas similares en otras empresas estatales y casi 20 en el sector no estatal.

Durante el seminario de preparación, los dirigentes sindicales en el territorio coincidieron en la importancia del proceso que permitirá aceptar, añadir o variar ideas contenidas en el texto legal para beneficiar a los empleados estatales o por cuenta propia.

La dinámica demográfica, los derechos de las mujeres y la Ley del Código de Proceso Laboral resultan temas contenidos en el anteproyecto de legislación del movimiento obrero cubano.

